Saiba qual o 'plano b' dos pré-candidatos do PDT cotados para sucessão de Camilo Santana

A disputa interna no PDT pela cabeça da chapa governista para a sucessão de Camilo Santana (PT) tem mobilizado vereadores, prefeitos, deputados e outras lideranças políticas locais. Os quatro pré-candidatos anunciados pelo partido tentam – de maneira implícita e explícita – arregimentar apoios, mas apenas um nome será escolhido. De acordo com interlocutores pedetistas, os outros três preteridos pela legenda devem aparecer como candidatos nas eleições de outubro compondo a chapa para o Legislativo.

Publicamente, esse “plano b”, no entanto, não é sequer tratado pelos pré-candidatos: a vice-governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão.

Focado na reeleição

Dos quatro, apenas Evandro revela suas pretensões de disputar a reeleição como deputado estadual.

Evandro Leitão (PDT) Presidente da AL-CE “Estou trabalhando para renovar meu mandato de deputado estadual, é meu foco, mas, claro, me coloco à disposição do partido. Acredito em projeto e faço parte de um grupo, então, estarei com o grupo para o que for definido acredito e confio”

Em um encontro regional do partido realizado neste mês em Pacajus, o deputado também comentou sobre a possibilidade de suceder o governador Camilo Santana. “Não sei nem quem me colocou nisso, eu não me coloquei, não sei quem me colocou”, brincou Evandro. “Mas as coisas não acontecem por acaso, com Deus no coração e sabendo que é consequência do trabalho, óbvio que temos que ter talento, mas temos que respeitar o momento de Deus”, acrescentou.

A ideia do mandatário é aproveitar o ritmo intenso de inaugurações e mobilizar apoio para sua reeleição. Conforme o Diário do Nordeste mostrou na segunda-feira (28), Evandro é a segunda liderança política que mais aparece ao lado de Camilo Santana. No fim do ano passado, quando esteve no comando do Governo do Ceará durante viagem do governador e da vice-governadora, o deputado visitou, em poucos dias, 23 municípios.

Plano B

Se Evandro Leitão fala abertamente sobre o interesse em disputar uma reeleição no Legislativo, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio diz estar focado apenas em reforçar seu nome como pré-candidato do PDT.

Roberto Cláudio (PDT) Ex-prefeito de Fortaleza “Honestamente, eu não refleti ainda sobre que decisão tomarei (se não for o candidato à sucessão de Camilo). Pela condição de pré-candidato, vou permanecer nela, não pensei ainda sobre alternativas”

Mesmo aliados do ex-prefeito relutam em revelar, mas reconhecem que, caso o nome do político não esteja na cabeça de chapa para o Governo do Ceará, deve compor a lista de candidatos para a Câmara dos Deputados. Além de chefiar a Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio já foi presidente da AL-CE.

O pedetista conta com aliados de peso, principalmente na Capital, onde o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e a bancada governista da Câmara Municipal já anunciaram apoio ao ex-mandatário.

Ainda em agosto do ano passado, quando o senador Cid Gomes (PDT) disse, em entrevista à TV Assembleia, que Roberto Cláudio era o “melhor nome” do PDT para disputar o Governo do Estado, o ex-governador ressaltou sobre a possibilidade de uma candidatura do político ao Legislativo.

“Isso não quer dizer que ele será o candidato. Ele sabe bem disso, tanto é que pode ser deputado federal. Aliás, o que Ciro e eu dissemos a ele foi: ‘candidatura ao governo é uma fatalidade, não é uma coisa que você coloca como projeto de vida”, declarou o pedetista.

“Ele talvez nunca imaginasse ser prefeito de Fortaleza, e foi, então é uma fatalidade. Ele deve se preparar para ser candidato a deputado federal, se na hora a gente conseguir esse entendimento, eu repito, é o nome bem mais posicionado em pesquisas eleitorais”, concluiu.

Câmara dos Deputados

Quem adota postura semelhante a de Roberto Cláudio é o deputado federal Mauro Filho. Em seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirma que não tem perspectiva, no momento, de disputar vaga no Legislativo – onde buscaria a reeleição. Segundo ele, o foco está em liderar a chapa governista para disputar a sucessão de Camilo Santana.

Mauro Filho (PDT) Deputado federal “Plano b só se tem quando não há perspectiva de vitória”

Nos bastidores, parlamentares pedetistas apontam o nome de Mauro Filho fortalecido em uma disputa pelo Legislativo. Ao longo dos últimos meses, ele tem investido em viagens pelo Interior. Segundo o mandatário, foram mais de 70 municípios visitados desde que passou a ser cotado como pré-candidato.

Conforme vereadores e deputados ouvidos pela reportagem, o pré-candidato deve disputar a reeleição e ser convocado para seguir comandando a área econômica no âmbito estadual, em uma eventual vitória pedetista, ou nacional, caso Ciro Gomes (PDT) seja eleito presidente da República.

Esse cenário não é novo para o deputado, que comando áreas econômicas e administrativas nos governos Ciro Gomes (PDT), Lúcio Alcântara (UB), Cid Gomes e Camilo Santana. Eventualmente, o parlamentar deixava o cargo no Executivo e retornava à Câmara para votações mais sensíveis.

Sem planos

Entre os quatros pré-candidatos, Izolda Cela é quem aparece em um cenário mais indefinido se não for escolhida para disputar o Governo do Ceará. Questionada se, como alternativa, pensa em disputar algum cargo legislativo, a vice-governadora nega.

Izolda Cela (PDT) Vice-governadora do Ceará “Eu não tenho planos nesse sentido, Na verdade, com essa desincompatibilização do governador, a tarefa que se apresenta a mim é receber o comando do governo, essa é a minha tarefa”.

A vice-governadora assume o cargo de Camilo Santana no próximo sábado (2) e, caso seja a escolhida pelo PDT, disputará uma reeleição ao Executivo.

Mesmo entre interlocutores da pedetista, paira a incerteza sobre o futuro político dela caso não busque a reeleição. Izolda tem um longo histórico de atuação na educação, onde assumiu os primeiros cargos públicos como gestora da secretaria da Educação de Sobral.

No Governo Cid, ela passou a integrar a pasta equivalente no Governo do Ceará. Até hoje, o único cargo eletivo disputado por ela foi de vice-governadora, para o qual foi eleita duas vezes.

Na reta final da gestão Camilo e prestes a assumir o cargo, Izolda intensifica, junto com o governador, a agenda de inaugurações do Estado. Conforme mostrou o Diário do Nordeste, ela é a liderança política que mais aparece ao lado do petista.

O nome da pedetista ganhou força por minimizar impasses no arco de aliança. Recentemente, ela se reuniu com a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins (PT), que resiste à manutenção da aliança por ser adversária de Roberto Cláudio. Izolda também disputaria uma reeleição, caso lidere a chapa, o que agrada aliados por fazer a “fila da sucessão” andar mais rapidamente.