Prestes a assumir o Governo, Izolda acompanhou Camilo em 8 de cada 10 inaugurações neste ano

O ritmo acelerado da agenda do governador Camilo Santana (PT) no primeiro trimestre deste ano teve um reflexo direto sobre a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT). Das 52 inaugurações comandadas por ele, a pedetista esteve em 43 delas. É o equivalente a mais de 80% dos eventos.

A proximidade entre os dois chama ainda mais atenção por Izolda estar entre os nomes cotados pelo PDT para encabeçar uma chapa governista à sucessão de Camilo.

O alinhamento entre as duas agendas também é explicado pelo fato de que a vice-governadora irá assumir o cargo do petista nesta semana. O político irá renunciar à cadeira de governador para disputar uma vaga no Senado Federal, conforme estabelece a legislação eleitoral.

Ex-secretária da Educação do Ceará durante o Governo Cid Gomes (PDT), a área é a que mais leva Izolda a participar dos eventos públicos. Ela esteve em nove inaugurações de escolas. A vice-governadora também costuma participar da inauguração de areninhas e da entrega de equipamentos para a segurança pública estadual.

Além da pedetista, outro nome que lidera a disputa interna para concorrer à sucessão de Camilo Santana é o do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Ele, no entanto, por não exercer mandato público, tem agenda mais independente da programada pelo governador.

A lista de pré-candidatos pedetistas inclui também o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho.

Mesmo entre os pré-candidatos que possuem cargos públicos atualmente, nenhum está tão constantemente ao lado de Camilo quanto Izolda. Chefe do Legislativo estadual, Evandro Leitão esteve em 33 inaugurações. Já Mauro Filho apareceu em seis eventos.

Os dados foram coletados pelo Diário do Nordeste ao longo dos últimos três meses, entre 1º de janeiro e o último domingo (27). Ao todo, o governador participou de 52 inaugurações durante esse período.

Aliados de peso

No caso de Roberto Cláudio, ele e Camilo Santana estiveram juntos em apenas uma entrega de equipamento público do Governo do Ceará. Eles encontraram-se no último domingo (27), quando o ex-prefeito acompanhou a entrega do Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza.

Com o espaço ao lado do governador dominado pela vice-governadora, a estratégia adotada por Roberto Cláudio para se fortalecer tem sido aglutinar aliados na Capital e no Interior. Ao longo deste mês, por exemplo, recebeu apoio do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e da base governista na Câmara de Fortaleza.

Ele também tem feito viagens ao Interior do Estado para encontrar lideranças políticas locais. As movimentações do pedetista servem ainda para reforçar o nome do político em um cenário de disputa proporcional.

O político não admite publicamente, mas, caso não seja escolhido para liderar a chapa governista, o nome dele é cotado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

De olho na reeleição

Quem admite publicamente que tem como foco disputar uma reeleição para a Assembleia Legislativa é Evandro Leitão. Atual presidente da Casa, ele é cotado para liderar uma chapa governista, mas está focado no Legislativo.

O parlamentar tem marcado sua proximidade com o governador. De 52 inaugurações comandadas pelo petista, Leitão esteve em 33. No fim do ano passado, o mandatário inclusive assumiu o comando do Executivo estadual temporariamente durante viagem de Camilo e Izolda à Europa.

À época, o pedetista adotou um ritmo semelhante ao assumido agora pelo governador. No curto período em que estava chefiando o Palácio da Abolição, conforme levantamento do Diário do Nordeste, Evandro percorreu 23 municípios em poucos dias, passando por 10 das 14 regiões do Ceará.

Já neste trimestre, Evandro aparece ao lado do governador nas mais variadas agendas, mas as áreas da educação, esporte e infraestrutura o atraem com mais frequência. Na lista estão incluídas, por exemplo, a conclusão de obras do Trecho 1 do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), que traz ao Estado a água do Rio São Francisco, e a entrega de areninhas.

Agenda independente

Já Mauro Filho também investe em uma agenda de viagens pelo Interior, mas pouco alinhada à do governador. Segundo o parlamentar, foram mais de 70 municípios desde que passou a ser cotado como pré-candidato. Ele é ex-secretário dos Governos Camilo e Cid Gomes.

No final de dezembro, foi exonerado do cargo de secretário junto com outros gestores que disputarão as eleições deste ano, desde estão está focado no mandato como deputado federal na Câmara.

A agenda independente fica ainda mais clara analisando a presença dele nas inaugurações ao lado de Camilo Santana. Das 52 comandadas pelo petista neste ano, o parlamentar esteve apenas em seis, em eventos envolvendo a área de esporte, como a inauguração de areninhas, e da segurança pública.