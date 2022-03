Camilo quadruplicou ritmo de inaugurações de janeiro a março de 2022, em reta final do governo

Até o fim desta semana, o governador Camilo Santana (PT) encerra seu ciclo de sete anos e três meses no comando do Governo do Ceará. De olho em uma vaga no Senado Federal e preparando o caminho para seu sucessor, o petista tem adotado um ritmo cada vez mais intenso de inaugurações e anúncios de investimentos nos últimos dias.

Desde janeiro até o último fim de semana, o político mais que quadruplicou o número de inaugurações e anunciou investimentos que superam R$ 1,6 bilhão.

Conforme levantamento feito pelo Diário do Nordeste ao longo dos últimos três meses, o chefe do Executivo estadual participou de 52 inaugurações nos últimos 85 dias, entre 1ª de janeiro deste ano e o último domingo (27). Ao todo, ele visitou 33 cidades, chegando a 12 das 14 regiões do Estado – as exceções foram o Centro-Sul e o Sertão de Canindé.

Em todos os eventos, o governador aparece cercado de aliados, incluindo prefeitos, deputados estaduais e federais, além de vereadores. Assim, o político mantém em seu palanque lideranças locais em um momento delicado para o Governo, em que partidos que compõem a base governista, como PL, PP, PSD e MDB, ameaçam romper a aliança na disputa pela sucessão do petista.

Pandemia e eleições

No entanto, o governador explicou que, além do desejo de entregar as obras concluídas antes de deixar o cargo, esse ritmo intenso está associado ao abrandamento da pandemia.

“Tivemos que adiar uma série de inaugurações por conta da pandemia. Hoje, o Estado tem obras que já estão em funcionamento e não foram oficialmente entregues, então temos obras sendo entregues todos os dias por secretários e outras pessoas do Governo”, declarou durante visita recente ao Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (UECE), obra prevista para ser concluída até o fim deste ano.

Camilo Santana (PT) Governador do Ceará “Estamos tentando cumprir uma agenda pelo volume de investimentos que o Estado tem feito, tenho sempre lembrado que somos o Estado que mais investiu no Brasil, entregando policlínicas, UPAs, hospitais, areninhas, estradas… Há um conjunto de obras sendo feitas e outras a serem realizadas até o fim do ano”

As inaugurações ganharam um ritmo acelerado com o passar dos meses. Em janeiro, o governador esteve em apenas cinco eventos do tipo. Em fevereiro, essas agendas mais que quadruplicaram, chegando a 23 inaugurações. Já em março o ritmo se mantém. A quase uma semana de deixar o cargo, já são 24 entregas de equipamentos públicos.

Ritmo acelerado

Esse número, no entanto, ainda deve aumentar. Para a última semana à frente do Governo do Ceará, o governador planeja uma série de eventos, entregando obras anunciadas em seu governo, entre elas o Centro Integrado de Segurança Pública, o Polo Gastronômico da Sabiaguaba e a Estação das Artes.

Para a região do Cariri, o pacote de inaugurações inclui a Estação das Artes, o Centro Cultural do Cariri, a Arena Romeirão e o Teleférico do Horto. Parte dessas obras será entregue à população já nesta segunda-feira (28).

“Izolda e eu temos nosso programa de Governo nas nossas mesas para cumprir tudo aquilo que assumimos. Claro que não imaginávamos enfrentar tantos desafios, principalmente essa pandemia, que pegou todos nós de surpresa, mas podem ficar certos de que vamos cumprir todos os compromissos até o fim de 2022, até cumprir mais que isso”, disse o político no mês passado.

O desejo do governador de entregar essas obras fica evidente também na agenda de compromissos dele dos últimos três meses. O político já fez mais de 12 visitas a canteiros de obras neste período para inspecionar o avanço dos trabalhos. Principalmente durante os fins de semana, o governador tem feito uma espécie de circuito por obras estaduais em andamento.

O Polo Gastronômico da Sabiaguaba, o Centro Integrado de Segurança Pública e o Estádio Romeirão foram os mais visitados desde janeiro.

Investimento bilionário

Ao mesmo tempo em que comanda as inaugurações, Camilo Santana tem atuado no anúncio de investimentos no Estado. Entre assinaturas de ordens de serviço e anúncios de investimentos ao longo dos últimos 30 dias, o governador indicou R$ 1,6 bilhão em recursos para obras públicas no Estado. Em média, foram mais de R$ 50 milhões prometidos por dia.

R$ 1,6 bilhão em investimentos foram prometidos pelo governador ao longo do último mês

Nesse montante estão contemplados, por exemplo, os R$ 900 milhões para o programa Ceará de Ponta a Ponta, que prevê a pavimentação de 738 km de rodovias estaduais. Ações de esgotamento sanitário na Capital e no município de Caucaia superam a marca de R$ 200 milhões.

Outra fatia corresponde aos R$ 350 milhões do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, que contempla ações de segurança social para reduzir vulnerabilidades e prevenir situações de violência contra grupos minorizados.