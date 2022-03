Educação e segurança concentram quase metade das inaugurações no fim da gestão de Camilo Santana

Por motivos diferentes, a educação e a segurança pública foram áreas que ganharam destaque no Governo Camilo Santana (PT). Nos últimos sete anos e três meses, o Governo do Ceará acumulou bons resultados na educação e precisou conter crises constantes na segurança.

Com a proximidade do fim do Governo Camilo e diante de um ritmo intenso de trabalho, nas vésperas da renúncia do mandatário, as duas áreas reaparecem, agora, concentrando as derradeiras inaugurações do governo do petista.

Além de constatar que as entregas de obras estaduais quadruplicaram desde o início do ano, levantamento realizado pelo Diário do Nordeste mostra ainda que, dos 52 equipamentos públicos inaugurados pelo Governo do Ceará, 25 estão nas áreas de educação e segurança pública.

Para o cientista político Cleyton Monte, professor universitário e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem), da Universidade Federal do Ceará, principalmente a educação e a segurança pública devem ser amplamente exploradas na campanha eleitoral deste ano, tanto pelo grupo governista quanto pelo oposicionista.

“São investimentos estratégicos. A educação é a grande marca desse grupo, principalmente com investimentos em escolas de tempo integral, então será a grande marca dele na disputa pelo Senado e também do candidato governista”, aponta.

“Já (os investimentos) na segurança são também uma tentativa de neutralizar o discurso da oposição, que vem forte, com coligação competitiva, recursos e bases no Interior. Existe uma percepção de crescimento da violência, (então) a ideia do governador é deixar claro que o Governo não se omitiu”, acrescenta Monte.

O desafio da segurança

Quando Camilo Santana assumiu o Governo do Ceará, em 2014, a relação com as forças estaduais da segurança pública já estava desgastada desde o motim da Polícia Militar, em 2012, ainda sob o Governo Cid Gomes (PDT). O petista então passou a investir na reaproximação com os militares, mas acabou acumulando crises.

Os índices de violência passaram por reduções drásticas em alguns anos e aumentos radicais logo em seguida. Mas a crise mais forte surgiu justamente dentro da corporação em 2020, com um novo motim dos agentes.

Quando questionado sobre a segurança pública estadual, o governador costuma ressaltar os investimentos feitos na área.

Camilo Santana (PT) Governador do Ceará "Desafio que encontrem um só estado do Brasil que tenha feito mais investimento em segurança que o Ceará. Somos o Estado que mais fez investimentos em pessoal, em inteligência, em tecnologia, em equipamento, tudo do que há de mais moderno"

Desde janeiro, foram 12 inaugurações de equipamentos de segurança pública do Ceará. Desse total, sete foram bases do Batalhão Raio. No último dia 23 de maio, o governador também anunciou uma quarta expansão do grupamento, chegando a mais 16 cidades.

Há ainda a expectativa para a conclusão do Centro Integrado da Segurança Pública, que deve concentrar, no bairro de Fátima, na Capital, a sede das forças de segurança do Estado.

Principal nome da oposição no Ceará, Capitão Wagner (UB) ganhou projeção na política estadual na esteira do motim de 2012. O parlamentar é um dos principais críticos do modelo de gestão da segurança. Agora pré-candidato, Wagner tenta desbancar o grupo governista e chegar ao comando do Governo do Ceará. Além dele, uma parcela significativa da oposição é da área, como os deputados estaduais Soldado Noélio (Pros) e Delegado Cavalcante (UB).

Cleyton Monte Cientista político, professor e pesquisador “O governador quer munição para dizer que fez concursos, que aumentou o efetivo e comprou equipamentos (...) Então a intensificação dessas agendas são estratégias já nesta perspectiva eleitoral. A educação, por questão de bandeira, já a segurança é para tentar neutralizar a área em que a oposição tem mais força, e o Governo tem maiores dificuldades”

Os resultados da Educação

Se a segurança é o principal alvo do Governo, a educação é onde a gestão Camilo acumula melhores resultados. Nesta reta final, a área é a que mais foi beneficiada com equipamentos públicos. Camilo Santana comandou 13 eventos de inauguração de escolas e centro de idiomas.

“A prioridade na educação no Ceará começou em 2007, já era bandeira do Cid. Se pegar as duas últimas campanhas para o Governo do Estado, em 2014 e 2018, a educação foi um dos principais pólos de atração do eleitorado. Os eleitores veem com bons olhos os investimentos e os resultados”, aponta Cleyton Monte.

Camilo Santana é enfático ao falar sobre os resultados na área. No último dia 7 de março, por exemplo, ao anunciar o plano de adotar o modelo de tempo integral em todo o Ceará, o político comemorou os bons índices.

“Esse é um dos momentos mais importantes para a educação no Ceará. Nosso governo acredita na escola de tempo integral. Educar é garantir oportunidade e dignidade. Fazemos uma política de continuidade, de elo entre os municípios, em um pacto de aprendizagem para o avanço pedagógico e para recuperar os prejuízos que a pandemia trouxe para a educação de crianças e adolescentes”, disse.

48% das inaugurações do Governo do Ceará neste ano estão nas áreas da educação e segurança

Na gestão do petista, o Ceará conseguiu ter 82 escolas públicas entre as 100 melhores do Brasil, além de ter 55 escolas de ensino médico entre as 100 mais bem avaliadas do País.

Parte desses resultados é atribuída ao trabalho da vice-governadora Izolda Cela (PDT), que já chefiou a Secretaria Estadual da Educação e comandava a pasta equivalente na Prefeitura de Sobral, município que virou referência para a implementação do modelo hoje adotado no Ceará.

A pedetista tem o nome cotado para encabeçar a chapa governista na disputa pela sucessão de Camilo. Caso seja a escolhida, a bandeira da educação assume definitivamente o protagonismo na campanha governista.

Além de Izolda, concorrem internamente no PDT o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o deputado federal Mauro Filho.

Outras áreas

Apesar de educação e segurança concentrarem as inaugurações no último trimestre, setores como esporte e lazer receberam destaque, principalmente com a entrega de areninhas.

A construção de rodovias, barragens e estações de tratamento de água também estão entre as obras inauguradas pelo Governo do Ceará, além da entrega de policlínica.

“Essas outras áreas são importantes, acredito que o Governo também vai ter como foco a preocupação das pessoas em relação à saúde. O governador deve explorar (na campanha) que construiu mais equipamentos na área, destacando os investimentos em policlínicas, por exemplo”, conclui Monte.