Por 10 votos a 1, STF proíbe realização de aborto por enfermeiros

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 10 votos a 1, derrubar a liminar do ex-ministro Luís Roberto Barroso que permitia a enfermeiros e técnicos de enfermagem realizar abortos em situações previstas em lei.

Com a decisão do plenário virtual, tomada nesta sexta-feira (24), a autorização concedida por Barroso deixa de valer. A liminar havia sido proferida no dia 17, último dia do então ministro, que se aposentou do STF no dia seguinte.

A medida havia sido concedida a partir de uma ação apresentada por entidades como a Sociedade Brasileira de Bioética e a Associação Brasileira de Enfermagem, que alegaram dificuldades no acesso de mulheres ao aborto legal em hospitais públicos.

Veja também PontoPoder Lula diz que comentário sobre traficantes foi 'frase mal colocada' PontoPoder STF julgará se homens gays em união homoafetiva podem ter licença-maternidade

Os ministros acompanharam o voto divergente de Gilmar Mendes, que entendeu não haver urgência suficiente para justificar uma decisão provisória.

"A questão submetida à apreciação possui inegável relevo jurídico. Nada obstante, com o devido respeito às posições em sentido contrário, não vislumbro, na espécie, preenchidos os requisitos autorizadores da concessão de provimento de índole cautelar", afirmou o ministro.

Seguiram o voto de Gilmar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Complexidade do tema

Cármen Lúcia destacou que o tema é “de inegável importância e gravidade”, mas disse que “não há urgência qualificada para o deferimento da liminar”.

Já Luiz Fux afirmou que “a exigência da presença de profissional de medicina para a realização do procedimento abortivo é plenamente razoável” e que enfermeiros e farmacêuticos “não possuem o mesmo conhecimento especializado”.

Na semana passada, Barroso também votou em outro processo pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, acompanhando o voto da ex-ministra Rosa Weber.

Esse caso, porém, foi interrompido após pedido de destaque de Gilmar Mendes, e será retomado no plenário físico, em data ainda indefinida.