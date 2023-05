PontoPoder Cafezinho: Os bastidores da visita de Lula em Fortaleza e no Crato

A edição #84 do PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar neste sábado (13), traz as repercussões da passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por três cidades cearenses, em compromissos voltados para a educação.

Ele foi acompanhado por lideranças políticas nacionais e locais, com a evidenciação de dinâmicas que podem se intensificar nos próximos meses.

Destacam-se a presença de possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, como os deputados Luizianne Lins (PT) e Evandro Leitão (PDT), e de figuras de legendas da oposição local, como os deputados Fernanda Pessoa (União) e Yury do Paredão (PL).

Participam do episódio os repórteres Igor Cavalcante e Alessandra Castro. A apresentação, produção e edição é do colunista e editor de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes.





