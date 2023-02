PontoPoder Cafezinho: Os bastidores da primeira reunião do PDT em 2023

O episódio de número #73 do podcast PontoPoder Cafezinho deste sábado (25) traz os bastidores da primeira reunião do PDT, em meio ao desgaste interno vivivo pela legenda desde a eleição do ano passado.

O encontro reuniu lideranças pedetistas e parlamentares na sede do PDT em Fortaleza para conversas na tentativa de resolver pendências. De um lado, Cid Gomes (PDT) quer se manter na base do Governo do Estado enquanto Roberto Cláudio (PDT) defende que a sigla ocupe a oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Rachado desde o ano passado, o partido tenta encontrar uma unidade pra atuar na relação com o governador Elmano de Freitas (PT), mas também já pensando na eleição municipal do ano que vem.

Participam da edição do PontoPoder os colunistas e editores de política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes e Jéssica Welma, além do repórter Igor Cavalcante.

O conteúdo pode ser acessado pelos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify ou na sua plataforma preferida de podcasts.

OUÇA NO SEU TOCADOR FAVORITO

Spotify

Deezer

Google Podcasts

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil