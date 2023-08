PMs do Distrito Federal teriam estimulado invasão ao Congresso Nacional no 8 de janeiro, diz PGR

Policiais militares do Distrito Federal (DF) teriam estimulado a entrada de bolsonaristas no Congresso Nacional na invasão do dia 8 de janeiro em Brasília, segundo denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A liderança desse movimento foi feita pelo major Flávio Silvestre de Alencar, já preso desde 23 de maio.

Nesta sexta-feira (18), a cúpula da Polícia Militar do DF foi alvo de operação da Polícia Federal (PF).

"Caso Flávio [major da PM já preso desde maio] tivesse formado uma barreira de proteção de acesso com o destacamento do Batalhão de Choque sob seu comando, os resultados lesivos teriam sido evitados ou, pelo menos, sensivelmente minimizados", informa texto da denúncia. As informações são do g1.

O documento da PGR mostra ainda que os PMs sinalizaram positivamente para que os invasores entrassem nas sedes dos Três Poderes. A equipe encabeçada pelo major Flávio Silvestre "detinha capacidade de impedir os danos ocorridos especificamente dentro do Congresso Nacional".

"Seus homens estimularam o ingresso de mais insurgentes que, momentos depois, depredariam o Congresso Nacional", pontua a Procuradoria.

Falha em reforçar policiamento

Ainda segundo a PGR, o então comandante da PMDF Fábio Augusto Vieira, um dos presos nesta sexta, falhou em empregar reforço no efetivo, após pedido do diretor do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. A denúncia aponta que o chamado só foi atendido uma hora e meia depois.

A Procuradoria cita ainda também o tenente da PM Rafael Martins, também alvo da ação desta sexta. Ele "desestruturou a linha de contenção e retirou seus homens, que assistiram inertes ao avanço dos vândalos ao Supremo Tribunal Federal (STF)", segundo o documento.