Pedra Branca registra boca de urna em eleições neste domingo; policiamento em cidades foi reforçado

As eleições suplementares para prefeito, que ocorreram em três municípios do Ceará neste domingo (1º) tiveram policiamento reforçado em Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, além de atuação da Polícia Federal (PF). Uma ocorrência de boca de urna foi registrada em Pedra Branca.

De acordo com balanço divulgado pela PF, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime neste domingo.

Já em Missão Velha, policiais federais encontraram "diversos materiais de campanha". O fato, no entanto, não configurou flagrante de propaganda eleitoral irregular, pois os materiais não estavam sendo distribuídos no momento. Os objetos foram recolhidos e encaminhados ao cartório eleitoral.

"Os trabalhos da PF vêm sendo desenvolvidos presencialmente nos municípios durante toda a última semana, com o objetivo de garantir a segurança e a normalidade do pleito eleitoral", diz nota da corporação.

Em Martinópole, no Norte do Estado, aglomerações durante o pleito foram dispersadas pela Polícia Militar. Segurança no município teve apoio ainda Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Compra de votos

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na última quinta-feira (29), em Missão Velha, por compra de votos. De acordo com a PF, não houve prisões.

O clima de acirramento no município do Cariri ocorre desde a semana passada, quando duas passeatas de militantes adversários se encontrou no Centro da cidade. Após um princípio de tumulto os grupos foram dispersados.