Betão do James Bel é eleito prefeito de Martinópole em eleição suplementar

O candidato do PP, Betão do James Bel, será o novo prefeito de Martinópole, na região Norte do Estado. Ele foi eleito em uma disputa apertada contra o ex-prefeito do Município, Júnior Fontenele (PL). A diferença foi inferior a 100 votos.

Betão é o atual prefeito interino do Município e seguirá no cargo. Na Eleição de novembro do ano passado, Betão foi eleito vereador e, ao tomar posse, foi escolhido como o presidente da Câmara Municipal.

Após a decisão que inviabilizou a posse do então prefeito eleito James Bel, aliado dele, o vereador assumiu o Município. Além de Martinópole. Missão Velha e Martinópole tiveram eleições suplementares neste domingo.

Pelas regras, o juiz da zona eleitoral tem até o próximo dia 13 de agosto para garantir a diplomação do novo prefeito. A data ainda será marcada.

Resultado da eleição em Martinópole

Prefeito eleito

BETÃO DO JAMES BEL - (PP)

50,58% dos votos válidos

4.297 votos