Missão Velha contará com 120 policiais militares em apoio às eleições deste domingo (1º)

Visando o alinhamento de ações para garantir a manutenção da ordem pública nas eleições deste domingo (1º) em Missão Velha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, reuniu-se, na manhã deste sábado (31) com integrantes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Militar (PM) que atuarão no município.

O efetivo policial para o dia contará com 120 policiais, que segundo o comandante da PM de Missão Velha, tenente-coronel Santana, cobrirá as 92 seções, distribuídas nos 36 locais de votação da cidade, obedecendo ao distanciamento de 100 metros da seção eleitoral conforme preceitua a legislação eleitoral.

A operação de segurança para as eleições suplementares contará também com o efetivo da PF, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e de Bombeiros Militares.

O tenente-coronel Brito destacou que, desde o início do mês de julho, o comando da PM vem reforçando a segurança do município de Missão Velha.

As novas eleições foram convocadas após Washington (MDB), eleito em 2020, ter registro de candidatura cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por reprovação de contas.

Martinópole e Pedra Branca

As Zonas Eleitorais de Martinópole e de Pedra Branca também realizaram reuniões com órgãos de segurança durante a semana, em razão de suas eleições suplementares.

Nos dois municípios, as eleições deste domingo (1º) também contarão com o apoio de membros da Polícia Federal, da Polícia Civil e de Bombeiros Militares.

Em Martinópole, o efetivo da Polícia Militar será de 147 militares. Já em Pedra Branca a operação contará com o apoio de 231 PMs.

Urnas Eletrônicas

Na manhã deste sábado (31), as Zonas Eleitorais de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca realizaram a distribuição das 254 urnas eletrônicas nos 116 locais de votação das cidades.

Todos os equipamentos foram testados pelos cartórios eleitorais, assim como checadas as condições elétricas dos locais onde funcionarão as seções.