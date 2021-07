Saiba quem são os candidatos que disputam novas eleições para prefeito no Ceará em agosto

Faltando menos de um mês para novas eleições municipais em três municípios cearenses, candidatos a prefeito e a vice de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca já estão em campanha eleitoral com a tarefa de cumprir regras sanitárias em meio à segunda onda da pandemia de Covid-19.

A eleição suplementar nas três cidades está marcada para o próximo dia 1º de agosto.

A população foi convocada a voltar às urnas, porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram as candidaturas barradas em definitivo pela Justiça Eleitoral. Ainda há gestores de outros municípios com pendências eleitorais.

Prefeitos barrados

No caso de Martinópole, o prefeito eleito James Bel (Progressistas) foi considerado inelegível por ter sido demitido por abandono do cargo de professor da rede municipal de ensino.

Apesar do indeferimento, o partido lançou de novo a candidatura de James Bel na eleição suplementar para prefeito de Martinópole, neste ano, e o caso já é alvo de questionamentos na Justiça Eleitoral.

De acordo com o Ministério Público Eleitoral, a legislação não deixa claro que o candidato, cujo registro foi anulado, não pode voltar a concorrer. No entanto, segundo promotores eleitorais, há uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação ao impedimento de novas candidaturas em casos do tipo.

Em Missão Velha, o prefeito eleito em 2020, Dr. Washington Macedo (MDB), teve o registro de candidatura indeferido por improbidade administrativa.

Já em Pedra Branca, o prefeito eleito no ano passado, Antonio Gois (PSD), foi barrado por ter renunciado ao cargo de gestor municipal, em 2019, para evitar um processo de cassação por crimes quando ocupava a gestão.

Com o indeferimento dos gestores confirmado em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, novas eleições, chamadas de suplementares, foram determinadas.

Veja quem são os candidatos a prefeito:

Martinópole

Foto: Divulgação

Candidato: James Bel (Progressistas)

Foto: Divulgação

Candidato: Júnior Fontenele (PL)

Missão Velha

Foto: Divulgação

Candidato: Dr. Lorim (PDT)

Foto: Divulgação

Candidato: Fitinha (PT)

Pedra Branca

Foto: Divulgação

Candidato: Matheus Gois (PSD)

Foto: Divulgação

Candidato: Padre Antonio (PDT)

As regras das eleições foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e são as mesmas aplicadas em 2020, inclusive, proibindo aglomerações em eventos de campanha.

Pelo calendário, a campanha eleitoral teve inicío no último dia 1º de julho e segue até o dia 31 de julho.

De acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, todos os pedidos de registro de candidatura a prefeito a vice e os pedidos de impugnação para barrar eventuais candidaturas devem estar julgados pelos juízes eleitorais até o dia 24 de julho.