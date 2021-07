Candidato a prefeito de Martinópole renuncia à disputa uma semana antes da eleição

Um dos candidatos na eleição suplementar para prefeito de Martinópole, município no Norte cearense, desistiu do pleito uma semana antes do dia da votação, marcada para o próximo dia 1º de agosto.

James Martins Pereira Barros, o James Bel (PP), apresentou neste domingo (25), carta-renuncia à Justiça Eleitoral. No documento, ele destaca que a decisão é irrevogável.

James Bel Carta entregue à Justiça Eleitoral Declaro que a referida renúncia é em caráter irrevogável e, declaro também estar ciente de minhas responsabilidades quanto à apresentação de contas à Justiça Eleitoral pelo período que estive como candidato".

Nas redes sociais, James Bel anunciou apoio a uma nova chapa, agora formada por Betão, candidato a prefeito, e Filipão, que já era o postulante a vice. Atualmente, Betão é presidente da Câmara e prefeito interino de Martinópole. A chapa concorre com Júnior Fontenele (PL) e Joe Aguiar (vice).

Inelegível por oito anos

James Bel foi o mais votado na eleição do ano passado, no entanto, teve candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em fevereiro deste ano. Com a decisão, a Justiça convocou novas eleições para agosto.

Ele foi considerado inelegível e cassado já na disputa de 2020, por ter sofrido um processo disciplinar e perdido o cargo de professor da rede pública.

O Ministério Público Eleitoral chegou a recomendar que o ex-prefeito não registrasse sua candidatura nas eleições que acontecem na próxima semana.

Apesar da recomendação, o professor sustentou a chapa. Na semana passada, ele teve mais uma vez o registro de candidatura indeferido. Disse que recorreria da decisão judicial, mas, neste domingo, renunciou.

Além de Martinópole, as cidades de Pedra Branca e Missão Velha também terão pleito suplementar no próximo domingo, dia 1º de agosto.