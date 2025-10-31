Diário do Nordeste
Prefeitura de Martinópole abre inscrição de concurso com 114 vagas

Remunerações podem chegar a R$ 4.236,00

Redação 21 de Outubro de 2025
Foto que contém a Igreja Matriz de Miraíma

Negócios

Miraíma tem a população mais "pobre" do Ceará; confira os indicadores de 20 cidades

Cidade no Vale do Curu tem rendimento mensal abaixo do salário mínimo

Luciano Rodrigues 28 de Julho de 2025
Imagem de mãos segurando as barras de uma cela, simbolizando a prisão e a privação de liberdade, com um fundo em tons escuros e iluminação suave.

Segurança

Mulher é assediada enquanto amamentava filho no Ceará, e PM prende suspeito dentro de guarda-roupa

Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu a casa da vítima que havia adormecido quando alimentava a criança

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Martinópole?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Martinópole?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Prefeitos interinos

PontoPoder

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
homem pegando na mão de criança

Segurança

Pai é preso por estuprar filha após menina denunciar abusos aos professores no Interior do Ceará

O abuso sexual começou há cerca de três anos no município de Martinópole

Redação 04 de Julho de 2023
Eleição

PontoPoder

Gastos da Justiça Eleitoral com eleição suplementar no Ceará chegam a R$ 350 mil

Desde 2020, sete municípios tiveram os gestores eleitos cassados e precisaram realizar novas eleições

Alessandra Castro 01 de Dezembro de 2022
Andrine Melo em selfie.

Ceará

Ao voltar de festa, médica morre e três ficam feridos em acidente de carro em Martinópole

O grupo voltava de uma festa em Granja quando o condutor do veículo cochilou e perdeu o controle do volante

Redação 23 de Julho de 2022
Betão do James Bel

PontoPoder

Betão do James Bel é eleito prefeito de Martinópole em eleição suplementar

O candidato do PP é atual prefeito interino da Cidade e aliado do prefeito cassado James Bel

Redação 01 de Agosto de 2021
