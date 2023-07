Pai é preso por estuprar filha após menina denunciar abusos aos professores no Interior do Ceará

Um homem foi preso por estuprar a própria filha em Martinópole, no interior do Ceará. Ele teve a prisão preventiva decretada após a menina relatar os abusos para professores, de acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A prisão ocorreu no último dia 30 de junho e foi acompanhada pelo promotor de Justiça Guilherme Carvalho Bessa.

Segundo o MPCE, os professores da criança notaram mudanças no comportamento da menina, que não terá a idade divulgada. Ela então passou a confidenciar os abusos aos docentes e disse que eles aconteciam há três anos.

Conselho Tutelar constatou abusos

As autoridades foram procuradas e o Conselho Tutelar de Martinópole constatou, por meio de relatórios psicológicos e circunstanciados, que o pai forçava a menina a beijá-lo e praticar "atos libidinosos sob ameaças de morte".

"Com autoria e materialidade comprovados, o MPCE ofereceu denúncia e pedido de prisão preventiva do acusado, o que foi acolhido pelo juiz. O denunciado foi encaminhado para o presídio", explica o órgão.

O Diário do Nordeste solicitou detalhes do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

