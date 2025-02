Pé-de-Meia será pago ainda em fevereiro, confirma ministro Camilo Santana

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia será depositada ainda em fevereiro aos quase 4 milhões de estudantes do ensino médio público brasileiro que concluíram o ano letivo de 2024. A informação foi confirmada pelo ministro Camilo Santana nesta quinta-feira (13), por meio de publicação em perfil no X.

"Vamos pagar a primeira parcela daqueles que passaram de ano, concluíram o ano do ensino médio. Os R$ 1 mil serão depositados ainda no mês de fevereiro em suas contas", escreveu o titular do Ministério da Educação (MEC).

Conforme o programa, o beneficiário tem direito a receber R$ 1 mil ao final de cada um dos três anos do ensino médio. O valor, entretanto, só pode ser retirado da poupança após a formatura do aluno.

A liberação do pagamento do benefício estava bloqueado porque os recursos do programa não estavam descritos no Orçamento de 2025. Entretanto, os valores foram liberados na quarta-feira (12), logo após decisão do plenário do Tribunal de Contas de União (TCU).

"Esse programa é para dizer que nós queremos todos os alunos na escola aprendendo. Porque essa é a garantia de um futuro para esses jovens brasileiros", continuou Camilo Santana na mesma publicação.

Pagamento em conta

Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal em contas bancárias abertas automaticamente em nome dos estudantes do ensino médio ou por meio do aplicativo Caixa Tem para smartphones.

A consulta pode ser feita pelos estudantes beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante.

O Pé-de-Meia é voltado para estudantes matriculados no ensino médio público, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). O objetivo seria democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de incentivar a inclusão e estimular a mobilidade social.