Partido Podemos abre processo para expulsar Arthur do Val após falas sobre ucranianas

O partido Podemos emitiu nota nesta segunda-feira (7) anunciando a abertura de processo para expulsar o deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, após falas machistas contra mulheres ucranianas. O parlamentar está na legenda há pouco mais de um mês.

Conforme o partido, Do Val tem cinco dias para apresentar sua defesa, um procedimento padrão para este tipó de processo. As informações são do g1.

"A realização do procedimento é necessária para qualquer tipo de punição, em respeito à ampla defesa e ao contraditório. Assinado pelas presidentes do Podemos Mulher Nacional e estadual de São Paulo, respectivamente, Márcia Pinheiro e Alessandra Algarin, o pedido é pela punição mais grave: a de expulsão", diz nota do Podemos.

Após o prazo da defesa, o processo segue para parecer conclusivo, com ou sem resposta de Mamãe Falei. Ele estava pré-candidato ao Governo de São Paulo, mas anunciou saída da corrida eleitoral após a repercussão.

"Esgotado esse prazo, com ou sem resposta, o processo segue para parecer conclusivo pela Comissão de Ética e Disciplina, que é formado por: João Dárcio Ribamar Sacchi (presidente da Comissão), Elsa Oliveira e Alfredo Martins Corrêa, que farão o parecer conclusivo para a decisão da Comissão Executiva estadual de SP. Dela, caberá recurso para a Comissão Executiva Nacional dentro do mesmo prazo", finaliza nota da legenda.

Falas polêmicas de Arthur do Val

O deputado visitou a Ucrânia, que está sofrendo com invasões russas, na semana passada e enviou áudios para amigos comentando que as mulheres ucranianas são "fáceis" por serem pobres.

"Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, disse o político.

Arthur do Val ainda falou que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a "melhor balada do Brasil".