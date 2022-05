'Nunca foi adversário', diz Simone Tebet após desistência de Doria de disputar presidência

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata à Presidência, disse que João Doria "nunca foi adversário", após a desistência do tucano da corrida eleitoral deste ano. Nesta segunda-feira (23), a parlamentar disse que espera apoio e contribuição do ex-governador paulista com o plano de governo.

"Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida", comentou a senadora em nota enviada à imprensa, segundo o portal Valor Econômico.

Com Doria fora de cena, Tebet figura como a pré-candidata do grupão MDB, PSDB e Cidadania. A pré-candidata disse que espera o apoio de todos os partidos.

"Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco", informou Simone, que defendeu o ponto de vista de que o Brasil "é maior do que qualquer projeto individual".

Nesta terça-feira (24), as legendas devem se reunir em Brasília e decidir como será o apoio.

Veja a nota de Tebet na íntegra:

“Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco. Vamos aguardar a decisão das direções partidárias. Vamos continuar nossa Caminhada da Esperança. Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e política. O povo tem pressa e precisamos semear esperança”.