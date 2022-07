No Ceará, Lula cita Izolda e pede que Elmano 'nunca tente diminuir aquele que te ajudou'

O ex-presidente e candidato à presidência Lula, ao discursar na convenção do PT que ocorre no Centro de Eventos de Fortaleza, neste sábado (30), fez menção ao fato de Izolda Cela (sem partido) não ter sido escolhida como candidata ao governo pelo PDT, ressaltou a parceria de Camilo Santana e Cid Gomes (PDT) e aconselhou o candidato do PT ao Governo, Elmano, que “nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do estado”.

Ao falar de Izolda, Lula declarou que a governadora do Ceará “sofreu impeachment sem ser impeachment”, em referência ao fato de ela não ter sido escolhida pelo PDT para postular uma possível reeleição ao governo estadual e acrescentou “no Brasil, não tem ninguém com a competência educadora que tem a companheira Izolda tem”.

Em fala direcionada a Elmano, Lula enfatizou: "você tem a melhor administração como exemplo de coisas que deve continuar. Mas você não pode deixar de fazer coisas novas e reinventar. Nunca tente diminuir aquele que te ajudou a ser governador do estado. Nunca tente disputar pra ser melhor. Porque, muitas vezes, o substituto começa a falar mal do criador e isso atrapalha a política”.

"Substituir o melhor jogador”

Ao mencionar a relação entre Camilo e Elmano, Lula fez alusão à Copa do Mundo de 1962, quando Pelé, melhor jogador do mundo, se contundiu e teve que ser substituído. O jogador Amarildo, narrou Lula, “com 2 gols, fez o Brasil ser campeão”.

Ao dizer isso, o ex-presidente ressaltou que Elmano, ao postular o cargo já ocupado por Camilo, não terá uma missão fácil pois poderá substituir “o melhor jogador”, mas que terá chance de “dar continuidade e fazer coisas mais extraordinárias”.

Legenda: Lula a Elmano: "Você precisa aprender uma lição que Camilo está ensinando" Foto: Thiago Gadelha

Para ele, Elmano está “herdando a mais exitosa experiência administrativa já feita no Estado do Ceará” e “precisa aprender uma lição que Camilo está ensinando”.

Luca acrescentou que, se eleito, “lá de Brasília vamos provar como um presidente cuida de um governador, cuida de um estado".

Em outro momento, ela ressaltou que Camilo Santana “fez muito bem em agradecer a solidariedade de Cid, porque ele (Cid) te ajudou nos oito anos de governo”. Minutos antes, Camilo ao discursar na convenção do PT, já havia destacado que ninguém o separa de Cid, reiterando amizade e gratidão ao senador.

Transposição e Lava Jato

No discurso aos apoiadores, Lula abordou a Transposição do Rio São Francisco, obra que corta estados do Nordeste, incluindo o Ceará, na qual parte considerável foi realizada pela gestão petista, nos governos dele e de Dilma.

“Dom Pedro tentou fazer. Eu e a Dilma fizemos 88% e outro que deu o golpe (em referência a Michel Temer) 7%, e o mentiroso (em referência a Bolsonaro) fez 5%, e colocou que era ele que tinha feito”, afirmou Lula.

A obra da transposição tem sido alvo recorrente de disputa pelo apadrinhamento, já que levou mais de 12 anos para ser concluída e passou por 4 presidentes diferentes. O governo Bolsonaro inaugurou trechos finais do eixo Norte da obra, em junho de 2020, no Ceará.

Outro ponto do discurso foi a Operação Lava-Jato. Embora não tenha citado o nome do ex-juiz Sérgio Moro, hoje pré-candidato ao Senado pelo União Brasil no Paraná, Lula mencionou injustiças cometidas na operação.

“Vocês sabem o que eles fizeram comigo. Prometi não tocar mais nesse assunto. Mas, naquela primeira audiência (julgamento) eu disse, vocês estão condenados a me condenar. Vocês permitiram que a mentira fosse longe demais”, destacou.

O ex-presidente também reiterou que, se eleito, irá revogar “todas as leis de sigilo que ele (Bolsonaro) fez” e acrescentou “nós queremos saber o que ele está escondendo. Quando acusava o PT, o PT era investigado. O PT criou o Portal da Transparência, criou a Lei de Acesso à Informação”.