Nasce o terceiro filho do governador Camilo Santana e Onélia

Nasceu o terceiro filho do governador Camilo Santana e da primeira dama do Ceará, Onélia Leite Santana, nesta quinta-feira (18). O parto do pequeno José aconteceu na cidade do Crato (CE).

"José chegou, graças a Deus. Nascimento foi aqui no Crato, terra onde nasci. Uma emoção indescritível neste momento. E muita gratidão a Deus pelas bençãos derramadas sobre nós", escreveu Camilo Santana em publicação nas redes sociais.

O terceiro filho de Camilo Santana nasceu com 49,5 cm e 3.485 kg.

Onélia Santana Primeira-dama do Ceará Nasceu nesta manhã, no Crato, o nosso amado José. Seja bem-vindo, filho! Que Deus te abençoe e te ilumine! Muita felicidade em te receber em meus braços, te acolher e ver seu rostinho.

O chefe do Executivo estadual ainda postou fotos ao lado do filho e da equipe médica que realizou o parto de José.

Camilo e Onélia anunciaram a espera do terceiro filho em maio deste ano. O casal já tem outros dois filhos, Pedro, de 11 anos, e Luísa, de nove.

Veja fotos:

Legenda: José ao lado da mãe Onélia Leite Santana Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Camilo Santana segurando o pequeno José Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Camilo Santana com equipe médica que realizou parto de José Foto: Reprodução/Instagram