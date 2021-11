Erinaldo Dantas é reeleito presidente da OAB-CE por mais três anos

O advogado e atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, foi reeleito, na tarde desta quarta-feira (17), para comandar a instituição por mais três anos. Ele liderou a chapa "Somos Mais OAB" e derrotou dois adversários: Sávio Aguiar, da chapa “OAB Livre e Independente", e Daniel Aragão, da chapa "OAB Por Você".

"Temos como grande desafio unir a classe. A eleição acabou de terminar, eu continuo sendo presidente de todas as advogadas e advogados do Ceará. Nós vamos ter um período complicado ano que vem, que são as eleições, então precisamos manter a classe unida e comprometida com o estado democrático de direito e, do ponto de vista assistencial e corporativo, uma atenção especial para a jovem advocacia, para os mais velhos que precisam de assistência e também para o Interior do Estado", disse Erinaldo.

Dia de eleição

Tanto a votação quanto a apuração ocorreram no Centro de Eventos do Ceará. Ao longo do dia, uma multidão de apoiadores dos três candidatos se reuniu no local. Mesmo com o resultado parcial da disputa, no início fim da tarde, a vantagem aberta por Erinaldo já lhe garantiu a vitória.

Ao anunciar os dados parciais, ele saiu carregado por eleitores que comemoravam a vitória. Em sua primeira fala após eleito, o presidente reeleito da Ordem ressaltou o desafio que será comandar a instituição no próximo ano, diante de um cenário eleitoral polarizado no País.

Legenda: Presidente reeleito da OAB-CE comemorou com apoiadores a vitória Foto: Igor Cavalcante

"O principal é a OAB não tomar lado. A arena da OAB não é da política partidária, mas sim do Estado Democrático de Direito. Acho que a OAB tem a importante função de trazer lucidez às pessoas, o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa", ressaltou.

OAB-CE

Historicamente, a OAB-CE atua na valorização e defesa dos profissionais, mas também cumpre papel de mediação durante períodos de tensionamento social.

Em episódios recentes, como no motim da Polícia Militar, registrado em fevereiro do ano passado, a OAB-CE participou da mesa de negociações para mediar o conflito entre os agentes rebelados e o Governo do Ceará. Logo no início do movimento paredista, a instituição determinou a criação de uma comissão especial de observadores, composta por advogados, para acompanhar a apuração dos fatos decorrentes dos conflitos.

O órgão também atuou na formação do documento final, que pôs fim ao impasse entre o Estado e os agentes. Em 2013, quando manifestantes montaram um acampamento no Parque do Cocó para tentar impedir a construção de um viaduto no local, a instituição também atuou em uma frente de negociações.