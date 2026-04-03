Entenda o processo de como solicitar transferência para seção eleitoral com acessibilidade

O pleito eleitoral de 2026 deve movimentar os brasileiros alfabetizados e maiores de 18 anos durante o mês de outubro, que têm a obrigação de votar para escolher os novos representantes de cargos estaduais e federais do Legislativo e do Executivo.

Para os eleitores que possuem restrições de mobilidade ou precisam de assistência, a Justiça Eleitoral disponibiliza a possibilidade de transferir o local de votação para uma seção acessível. O direito é garantido na Resolução nº 21.008, assinada e publicada em 2002.

Nas eleições gerais previstas para este ano, o eleitor que desejar essa transferência poderá solicitá-la até o dia 6 de maio, data final para realizar emissões ou alterações no título eleitoral, de maneira virtual ou presencial.

As solicitações online são feitas através do portal de autoatendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Título Net. Confira, a seguir, o passo a passo dessa operação:

Acesse o portal de autoatendimento e clique na aba "Título Eleitoral"; Selecione a opção 3, nomeada "Atualize ou corrija seu título eleitoral"; Clique no item que indica "Troque seu local de votação dentro do mesmo município"; Preencha o formulário com os dados pessoais e envie os documentos solicitados; Selecione a opção "Deseja votar em uma seção com acessibilidade?" e escolha o novo local de votação.

Após realizar a solicitação, resta apenas acompanhá-la através do número de protocolo gerado e aguardar o resultado da transferência. A plataforma do TSE conta com recursos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e leitura de voz para as pessoas com deficiências auditiva e visual.

Já o atendimento presencial, na cidade de Fortaleza, pode ser realizado nos cartórios eleitorais em funcionamento tanto no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) quanto em unidades do Vapt Vupt, ambos mediante agendamento prévio.

Veja os locais e horários de atendimento eleitoral em Fortaleza:

Seção acessível

A Justiça Eleitoral garante seções acessíveis no quesito de mobilidade para os eleitores que possuem qualquer deficiência. Elas estão situadas em locais com a existência de rampas ou elevadores, percursos adaptados, como a existência de piso tátil, largura ajustada das portas e atendimento especializado.

Em qualquer seção de votação, a urna eletrônica conta com recursos de acessibilidade, contendo teclado em braile, disponibilização de espaço para fones de ouvido e uma janela com um intérprete de Libras.

Além disso, os eleitores podem comunicar à Justiça Eleitoral, até 90 dias antes do pleito, demais restrições ou necessidades de recursos para o dia da votação.

As pessoas que portam alguma deficiência, bem como as maiores de 60 anos, as que possuem mobilidade reduzida, as gestantes, as lactantes e as que estiverem com criança de colo têm atendimento prioritário nas seções.

Veja também PontoPoder Por que as pessoas compartilham fake news? Pesquisadora aponta desafios para as eleições de 2026 PontoPoder Eleições 2026: configuração da Alece no ano eleitoral tem volta de secretários e trocas partidárias

Eleições 2026

O pleito geral de 2026 irá renovar os cargos de Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (primeira e segunda vaga), Governador e Presidente. O calendário eleitoral já está definido, com as principais datas sendo:

6 de maio : último dia para solicitar emissão, transferência ou regulamentação do título de eleitor;

: último dia para solicitar emissão, transferência ou regulamentação do título de eleitor; 16 de agosto : início do período de propaganda eleitoral, tanto nas ruas como nas mídias tradicionais e digitais;

: início do período de propaganda eleitoral, tanto nas ruas como nas mídias tradicionais e digitais; 4 de outubro : primeiro turno das eleições;

: primeiro turno das eleições; 25 de outubro: segundo turno das eleições.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.