Legislativo Judiciário Executivo

Ministros do STF votam para que polícia informe direito ao silêncio na abordagem

Edson Fachin defende garantia fundamental contra a autoincriminação não apenas durante o interrogatório formal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto de ministros durante sessão no STF.
Legenda: Fachin reforça que não estão previstos na legislação brasileira “interrogatórios ou confissões informais”.
Foto: Bruno Moura/STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta quinta-feira (30), o julgamento que discute se os policiais devem informar a pessoas suspeitas o direito de permanecer em silêncio no momento da abordagem, e não apenas durante o interrogatório formal, sob pena de ilicitude da prova.

Presidente do STF e relator do processo, o ministro Edson Fachin afirmou que o direito ao silêncio é uma garantia fundamental contra a autoincriminação e deve ser assegurada desde o primeiro contato com agentes do Estado, como no momento da prisão ou do cumprimento de medida cautelar.

Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o relator para firmar que a polícia tem o dever de informar ao suspeito o direito de permanecer em silêncio desde a abordagem.

Edson Fachin argumenta que a ausência dessa advertência viola o devido processo legal e torna ilícitas as declarações e provas obtidas nessas circunstâncias.

“É justamente no momento da detenção ou abordagem policial que a garantia constitucional assume maior relevância, por se tratar de uma situação em que o poder estatal se intensifica e a vulnerabilidade do indivíduo é acentuada”, destacou.

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Legenda: De acordo com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, o plano ainda não foi apresentado ao Governo Federal, mas será discutido com autoridades políticas.
Foto: Mauro Pimentel / AFP.

O governo do Rio de Janeiro deve enviar, até 20 de dezembro, ao Supremo Tribunal Federal (STF), um plano que prevê o apoio operacional do Exército em ações de retomada de territórios dominados pelo tráfico.

Segundo o secretário de Segurança do Estado, Victor Santos, o documento será encaminhado à Corte para subsidiar operações policiais conjuntas.

“O plano será apresentado até 20/12 ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal”, afirmou Santos, em entrevista ao portal Metrópoles.

O secretário tem defendido o uso de blindados do Exército para recuperar áreas sob domínio criminoso e afirma que as forças de segurança atuarão com ‘força total’ nas operações.

“Serão todas as forças policiais — estaduais e federais. A Polícia Federal deverá participar, dependendo da região: PF, PRF, Força Nacional, as Forças Armadas. É conveniente decretar GLO naquela localidade? Pode ser. Tudo isso está sendo avaliado”, declarou.

De acordo com ele, o plano ainda não foi apresentado ao Governo Federal, mas será discutido com autoridades políticas.

“Vamos apresentar ao STF. Aprovando, a gente inicia a ocupação desses territórios”, afirmou.

Apoio das Forças Armadas

Durante coletiva, o governador Cláudio Castro reforçou a necessidade de auxílio das Forças Armadas nas operações de retomada de controle em comunidades do Rio.

“Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior. Talvez até, nesse momento, das Forças Armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública”, disse Castro.

Ele acrescentou que a escalada de violência e o poder bélico das facções “extrapolam completamente os limites da segurança pública tradicional”, citando o tráfico internacional de armas e o financiamento por meio de lavagem de dinheiro.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fala durante coletiva.
Legenda: Durante coletiva, o governador Cláudio Castro reforçou a necessidade de auxílio das Forças Armadas.
Foto: Pablo Porciuncula / AFP.

Reunião de emergência em Brasília

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto para discutir a crise de segurança no estado.

O encontro foi articulado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e contou com a presença dos ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social), além de representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que está em agenda no Ceará, não participou da reunião. Segundo ele, não houve pedido formal de apoio do governo do Rio para a operação deflagrada nesta terça-feira (28).

Pedido de apoio e possibilidade de GLO

“Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação — nem ontem, nem hoje, absolutamente nada”, afirmou Lewandowski.

O ministro também comentou a hipótese de decretação de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado, medida que autoriza o emprego das Forças Armadas em ações de segurança pública.

Ricardo Lewandowski fala em coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará.
Legenda: Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, não houve pedido formal de apoio do governo do Rio para a operação deflagrada nesta terça-feira (28).
Foto: Marcos Moura / ALECE.

“A GLO é uma operação complexa. Está prevista na Constituição Federal, no artigo 142, e na Lei Complementar nº 97, de 1999, que estabelece regras bastante rígidas para que a operação aconteça”, explicou.

Segundo ele, uma das condições para a decretação é que o governador reconheça a incapacidade das forças estaduais e transfira o comando das ações de segurança ao Governo Federal.

“É um procedimento complexo, que demanda uma série de condições e requisitos para que possa realmente ser operado”, concluiu.

Fachin reforça que não estão previstos na legislação brasileira “interrogatórios ou confissões informais”. Essa prática policial viola direitos fundamentais, especialmente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como as regras contidas no Código de Processo Penal que disciplinam o ato de interrogatório.

O argumento é de que isso concretiza garantias constitucionais e tratados internacionais, reduz o peso (e o risco) de confissões informais, assegura a manifestação voluntária e informada e legitima o processo penal. 

O ministro André Mendonça, no entanto, solicitou o pedido de vista do processo — pedindo mais tempo para a análise do tema — e suspendeu o julgamento. Ainda não há previsão para a retomada da votação. 

O que propõe o direito ao silêncio?

Em seu voto, Edson Fachin propôs as seguintes teses:

  • O direito ao silêncio é assegurado a toda pessoa cuja declaração possa implicar responsabilidade penal, devendo o agente estatal informá-la de forma imediata, seja no momento da prisão, da imposição de medida cautelar ou antes de qualquer ato de inquirição;
  • A advertência deve conter a informação expressa de que o silêncio não implica confissão nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa;
  • A ausência de comunicação prévia e expressa torna ilícitas as declarações obtidas e as provas delas derivadas, tanto em abordagens quanto em interrogatórios;
  • Compete ao Estado demonstrar que o direito ao silêncio foi efetivamente observado no momento da abordagem ou do interrogatório;
  • A comunicação deve ser registrada preferencialmente por meio audiovisual ou, subsidiariamente, por documento escrito acompanhado de comunicação oral;
  • As teses terão vigência a partir da data do julgamento, ressalvados os processos já em curso com nulidade arguida.
