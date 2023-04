Medalha Iracema homenageia cinco personalidades de Fortaleza em 2023; confira

A Medalha Iracema, maior comenda do Executivo Municipal, foi entregue na noite desta quinta-feira (13), no Teatro São José, a personalidades com importantes contribuições a Fortaleza. Cinco nomes foram homenageados na ocasião, com atuações em áreas diversas.

São eles: a professora doutora (e primeira travesti a conseguir o título no País) Luma Andrade; a primeira mulher prefeita de Fortaleza e de uma capital no Brasil, Maria Luiza Fontenele; o empreendedor, ativista social e ex-presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé; o artista plástico e músico Descartes Gadelha; e o empresário, ex-governador e ex-senador pelo Ceará, Tasso Jereissati (PSDB).

Os dois últimos não compareceram ao evento, mas mandaram seus cumprimentos pelas redes sociais. A medalha foi entregue pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

"Aproveito a oportunidade para agradecer a todos aqueles que contribuíram com minha trajetória na política e na iniciativa privada e hoje, em especial, ao prefeito José Sarto, por este momento e pela distinção que recebo. Também gostaria de parabenizar os demais homenageados – a ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza Fontenele, a professora Luma Andrade, o artista Descartes Gadelha e o presidente da Central Única das Favelas (CUFA) Preto Zezé, pelas suas destacadas histórias de vida", agradeceu Tasso.

"Estou muito emocionado em ser agraciado com a importantíssima Medalha Iracema, maior comenda do Poder Executivo Municipal. Ao Excelentíssimo Prefeito Dr. José Sarto e ao estimado Dr. Elpídio Nogueira, Secretário Municipal de Cultura de Fortaleza, expresso do meu sincero agradecimento e felicidade por tão significativa honraria. O reconhecimento dos meus 70 anos de trabalho e a alegria em representar a arte e a cultura do nosso povo nas comemorações do aniversário de 297 anos da nossa capital", disse Descartes.

Conforme Sarto, "cada um dos escolhidos representa a força, coragem e diversidade do povo fortalezense e recebe a honraria em reconhecimento à relevante contribuição em suas áreas de atuação e militância", escreveu.

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS

Descartes Gadelha

Descartes Gadelha é um pintor, desenhista, escultor e músico brasileiro. Algumas obras de Descartes Gadelha estão expostas no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Em 25 de novembro de 2015, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará.

Luma Andrade

Luma Andrade é uma pesquisadora e professora brasileira doutora em educação e é a primeira travesti a conseguir este título no Brasil, que lhe foi concedido em 2012 pela Universidade Federal do Ceará. Também é a primeira travesti a fazer parte do quadro de docentes efetivos em uma universidade pública federal.

Maria Luiza Fontenele

A socióloga e professora universitária, Maria Luiza Fontenele, foi a primeira prefeita eleita de Fortaleza. Maria Luiza foi eleita em 1985, em pleito marcado pelo período de redemocratização brasileira. Ela foi a primeira prefeita eleita de uma capital brasileira, em Fortaleza.

Preto Zezé

Empreendedor, produtor artístico e musical, escritor e ativista brasileiro, Preto Zezé é atualmente presidente global da Central Única das Favelas, com sede em Nova Iorque. Filho de um casal de retirantes, mãe doméstica e pai pintor da construção civil, foi criado na favela das Quadras, em Fortaleza.

Tasso Jereissati

Tasso Jereissati é um administrador, empresário e político. Tasso é natural de Fortaleza e foi eleito três vezes governador e duas vezes senador pelo Ceará. O ex-senador é responsável inaugurou os shoppings Center Um e Iguatemi Fortaleza. O Grupo Jereissati lançou o Shopping Bosque dos Ipês, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.