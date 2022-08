Mara Gabrilli deve ser anunciada pelo PSDB vice de Simone Tebet

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) deve ser anunciada pelos tucanos como a candidata a vice na chapa da senadora Simone Tebet (MDB-MS) na disputa pela presidência da República. A informação foi antecipada pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo, e confirmada pelo Estadão.

O nome da senadora aparece após o nome do senador Tasso Jeireissati (PSDB-CE) ser ventilado para ocupar o cargo.

MDB e PSDB resolveram neste fim de semana o último impasse regional que havia entre os dois partidos. Candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) vai receber o apoio dos emedebistas na disputa.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) também está cotada para a vaga, mas os tucanos não abrem mão de indicar um nome da legenda, já que, pela primeira vez desde a criação do partido, não terão candidato próprio na disputa pelo Palácio do Planalto.

Aliados de Mara Gabrilli, que está no meio do mandato de senadora, contam que ela foi sondada pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e deve ainda nesta segunda-feira (1º) se reunir com Simone em São Paulo.

Chapa com mulheres

Pesquisas quantitativas feitas pela pré-campanha de Simone Tebet mostraram que uma chapa com duas mulheres seria o "fato novo" da campanha. Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada apontou a senadora com 2% das intenções de voto.

Além do MDB, o PSTU lançou uma mulher na corrida presidencial — a operária Vera Lúcia, que terá como vice a líder indígena Kunã Yoporã.