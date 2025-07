Lula publica veto ao aumento do número de deputados federais; saiba o que pode acontecer agora

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (17), o veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de lei que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531. O petista justificou que a medida contraria o interesse público, seria inconstitucional e aumentaria as despesas obrigatórias da União.

A proposta foi aprovada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados em junho, e deveria vigorar a partir da legislatura de 2027.

O projeto atendia a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que recomendou a redistribuição das cadeiras na Casa legislativa para manter a proporcionalidade de representantes por Estado — com o mínimo de 8 e o máximo de 70 —, atendendo ao crescimento populacional demostrado no Censo Demográfico de 2022.

O que motivou veto de Lula

Na argumentação, Lula afirma que decidiu vetar integralmente o projeto por ir contra o interesse público e a Constituição, ao violar as leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias deste ano.

"Ao prever a ampliação do número de parlamentares, a medida acarreta aumento de despesas obrigatórias, sem a completa estimativa de impacto orçamentário, de previsão de fonte orçamentária e de medidas de compensação, onerando não apenas a União, mas também entes federativos", explica o despacho presidencial.

O presidente ainda detalhou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento se manifestaram a favor do veto integral da ação.

Veja também PontoPoder 'O Pix é nosso, my friend', alfineta governo Lula após Trump anunciar investigação comercial PontoPoder Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O que acontece agora?

Com a decisão do chefe de Lula, o projeto de lei pode retornar à apreciação do Congresso Nacional, que poderá escolher manter ou derrubar o veto presidencial.

No entanto, a possibilidade de derrubada do veto é considerada improvável por líderes partidários, conforme informações do portal g1.

Apesar do texto ter obtido 270 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado, o placar e a repercussão negativa sobre a medida reduziram o interesse político por uma nova rodada de votação, segundo o veículo.