Lula é diagnosticado com labirintite após indisposição; presidente se recupera no Alvorada

O presidente Lula (PT) foi diagnosticado com labirintite após se sentir indisposto, nesta segunda-feira (26). O petista foi levado ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde realizou alguns exames.

Por meio de boletim, a instituição informou que Lula teve um quadro de vertigem, sendo diagnosticado com labirintite. De acordo com a nota, o presidente já está no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia.

Em janeiro deste ano, Lula fez exames de imagem da cabeça, após procedimentos a que foi submetido devido ao acidente doméstico que sofreu em outubro de 2024.

AGENDA

Lula é acompanhado pelas equipes médicas lideradas pelo Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

Na tarde de hoje, Lula tinha compromissos com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da CIência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Para amanhã, está prevista a participação de Lula na comemoração do Dia do Diplomata, no Itamaraty.