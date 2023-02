Lia Gomes assume Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará

Com a saída de Augusta Brito (PT) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e a mudança de legislatura, a Procuradoria Especial da Mulher na Casa também muda de gerência. Fica, agora, no cargo, Lia Gomes (PDT), empossada deputada nesta quarta-feira (1º).

A nova procuradora, irmã dos ex-governadores do Estado Ciro e Cid Gomes, elogiou o trabalho da antecessora e projetou como deve ser seu trabalho.

"A gente tem essa missão de universalizar, de fazer parceria com cada cidade. Como é um equipamento do Legislativo, ele faz parcerias com as câmaras de vereadores. E aí, a gente vai buscar que cada cidade, dentro da Câmara de Vereadores, crie esse espaço de atendimento para que as mulheres que sofrem violência possam esclarecer os direitos, saber como funciona uma medida protetiva, quais são os equipamentos de suporte caso ela precise sair do do município", disse.