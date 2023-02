Quem são e de onde vêm os 46 deputados estaduais do Ceará que tomam posse nesta quarta (1º)

A partir desta quarta (1º) a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) passa a ter uma nova composição. Enquanto 25 deputados foram reeleitos, outros 21 assumem o primeiro mandato na Casa.

Entre os novatos no Parlamento Estadual, estão ex-vereadores, ex-membros de gestões municipais, militantes e familiares de políticos. A renovação ficou em torno de 45%.

Já entre os veteranos, há aqueles que acumulam vários mandatos seguidos na Assembleia e ou que conquistaram o segundo mandato agora. Há, também, os que vão chefiar secretarias estaduais na gestão Elmano de Freitas (PT).

Por isso, estes tomam posse neste dia 1º, mas pedem licença logo em seguida para poder desempenhar as suas funções no Executivo e abrir espaço para os suplentes.

Nesse modelo, estão inseridos Oriel Nunes Filho (Secretaria da Pesca e Aquicultura), Salmito (Secretaria do Desenvolvimento Econômico), Moisés Braz (Secretaria do Desenvolvimento Agrário) e Zezinho Albuquerque (Secretaria de Cidades). Os seus suplentes são Antônio Granja (PDT), Bruno Pedrosa (PDT), Nizo Costa (PT) e Almir Bié (PP), respectivamente.

Conheça os deputados estaduais deste mandato:

Alysson Aguiar (PCdoB)

Eleito para o primeiro mandato na Alece, Alysson Aguiar também é farmacêutico e empreendedor. Natural de São Benedito, foi na Serra da Ibiapaba que construiu sua base eleitoral, conquistando 38.491 votos no total.

É irmão do ex-prefeito da cidade Gadyel Gonçalves e cunhado da suplente do Senado Augusta Brito (PT). Não à toa, foi o candidato mais votado em Graça, município do qual a ex-deputada foi prefeita.

Antônio Henrique (PDT)

Ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) por duas legislaturas, Antônio Henrique teve quatro mandatos como vereador antes de ser eleito ao Parlamento Estadual.

O agora deputado estadual é natural de Martins, do Rio Grande do Norte, e formado em Administração pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC), atual Centro Universitário Estácio do Ceará.

Também foi chefe da Regional III de Fortaleza, em 2017, mas foi no Legislativo Municipal que firmou sua carreira política. À frente da CMFor, promoveu o primeiro concurso público da Casa e implementou os projetos “Infância Protegida”, de enfrentamento da exploração sexual infantil, e o Movimento Vidas, de prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)

O deputado estadual reeleito Apóstolo Luiz Henrique, de Fortaleza, chega ao segundo mandato na Casa após uma vida dedicada à religião. É ungido pastor e apóstolo. Antes disso, sofreu com a dependência química, mas conseguiu se desvencilhar do vício.

Também é profissional no ensino de artes marciais. No Legislativo, integra a Comissão da Infância e Adolescência da Casa. Sua base eleitoral é de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Pacajus, Pacatuba e Sobral.

Legenda: Carmelo Neto (PL) foi o deputado estadual mais votado em 2022. Foto: CMFor

Carmelo Neto (PL)

Carmelo Neto repetiu o feito de 2020, quando foi o vereador mais votado na capital cearense, e se tornou o deputado estadual líder em votos na eleição de 2022. Nascido em Fortaleza, em 2001, ele é estudante de Direito.

Não à toa, foi membro do Conselho Nacional de Juventude do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após anos de defesa da pauta conservadora. Também foi um dos coordenadores da campanha cearense pela reeleição do ex-mandatário. Por isso, ele vai compor a oposição no Parlamento Estadual.

Cláudio Pinho (PDT)

Cláudio Pinho chega à Assembleia Legislativa após construir experiência política no Executivo de Fortaleza e de São Gonçalo do Amarante, sua base eleitoral.

Na capital, assumiu a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) de José Sarto (PDT), quando finalizou dois mandatos como prefeito do outro município da Região Metropolitana.

Em janeiro de 2022, desincompatibilizou-se da pasta em Fortaleza para concorrer ao cargo de deputado estadual, e saiu vitorioso.

Danniel Oliveira (MDB)

O sobrinho de Eunício Oliveira, deputado federal eleito e presidente do MDB Ceará, chega ao seu quarto mandato na Alece.

Danniel Oliveira tem como base eleitoral os municípios Acopiara, Fortim, Guaraciaba do Norte, Mombaça, Morada Nova, Santa Quitéria, Sobral, Varjota e Lavras da Mangabeira, onde nasceu.

Por três vezes, foi o segundo-vice-presidente da Casa. No âmbito partidário, já foi presidente da Juventude do MDB-CE.

Davi De Raimundão (MDB)

Já Davi de Raimundão assume o segundo mandato na Casa, desta vez como titular. Ele teve a chance de se tornar deputado estadual pela primeira vez em 2019, quando Patrícia Aguiar (PSD) deixou uma vaga na Assembleia para se tornar prefeita de Tauá.

Davi herdou o capital político do pai, Raimundo Macedo, o Raimundão, que já cumpriu mandatos na Câmara dos Deputados, na Assembleia e na Prefeitura de Juazeiro do Norte, sua base eleitoral.

Tentou chegar ao Executivo no pleito de 2020, quando compôs chapa junto com Nelinho (MDB) para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, mas foi derrotado.

David Durand (Republicanos)

O pastor evangélico e radialista David Durand toma posse pela terceira vez no Parlamento Estadual. Foi líder do Republicanos na Assembleia, membro da Executiva Estadual do Republicanos Ceará e presidente do Republicanos Fortaleza.

Também foi chefe da Secretaria do Esporte (Sesporte), atual Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), no início da gestão Camilo Santana (PT). Sua base eleitoral é em Caucaia, Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba.

De Assis Diniz (PT)

O deputado estadual Francisco De Assis Diniz chega à Assembleia Legislativa após experiências no comando do PT Ceará, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e de organizações sindicais.

Já presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Ceará (Sindmetal-CE), a Federação dos Metalúrgicos do Norte/Nordeste, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Ele também é historiador, bacharel em Direito e especializado em Economia do Trabalho.

Dr. Hugo (PSD)

Deputado estadual há 32 anos, Dr. Fernando Hugo (PSD) é o decano da Alece. Ele chega, agora, ao seu novo mandato na Casa, onde trabalha desde 1991 ininterruptamente.

Ao longo desses anos, presidiu a Comissão de Educação, representou a Assembleia no Conselho Estadual de Saúde e foi membro das comissões de Saúde e Seguridade Social, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.

Até o ano passado, foi presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Assembleia).

Hugo é natural de Fortaleza e formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi diretor do hospital distrital Governador Gonzaga Mota e diretor da Comunidade de Assistência Social José Barros de Alencar, ambos em Messejana.

Também trabalhou como professor de Educação Física e de Química e Biologia em escolas particulares da região.

Sua base eleitoral é em Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Jaguaruana e Tabuleiro do Norte.

Dr. Lucílvio Girão (PSD)

Lucílvio Girão, natural de Maranguape, também é um dos deputados estaduais mais antigos da Casa: este é o seu sexto mandato no Legislativo Estadual.

No último quadriênio, assumiu cadeira na Assembleia com a licença de Zezinho Albuquerque para comandar a Secretaria das Cidades do Estado. Mas com a eleição de Nezinho Farias (PDT) a prefeito de Horizonte, Lucílvio tornou-se efetivo na Casa.

Antes disso, foi vereador de Fortaleza por três mandatos. Sua base eleitoral é em Caridade, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Pacatuba, Russas e Umirim.

Também desempenhou o papel de Diretor-Médico do Hospital Maternidade Moura Ferreira, em Acaraú; diretor do Departamento Médico da Câmara Municipal de Fortaleza; e diretor do Hospital Distrital Gonzaga Mota, no bairro Prefeito José Walter.

Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil)

O multiempresário Oscar Rodrigues, natural de Sobral, alcança seu primeiro cargo público em 2023. Pai do deputado federal Moses Rodrigues (União), o agora deputado estadual estreia sua carreira política na Assembleia.

Em 2020, lançou-se candidato pela primeira vez a um cargo eletivo. Naquele ano, tentou chegar à Prefeitura de Sobral, mas foi derrotado por Ivo Gomes (PDT).

Também atua no meio empresarial. Administra uma construtora e imobiliária, um grupo de faculdades no Ceará, além de também ter negócios no ramo agropecuário.

Legenda: Dra. Silvana (PL) é a deputada estadual mais antiga neste mandato. Foto: Alece

Dra. Silvana (PL)

Dra. Silvana renova seu mandato na Assembleia Legislativa com a defesa da pauta conservadora. A parlamentar de Fortaleza chegou à Casa como suplente, em 2013, mas nas eleições seguintes conseguiu vaga como titular.

Ela também está no grupo de deputados que têm familiares na política. Seu marido é o deputado federal reeleito e pastor Dr. Jaziel (PL).

É formada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com especialização em Clínica Médica e Dermatologia pela mesma instituição.

Sua base eleitoral é em Caucaia, Chorozinho, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Itapajé, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus e Tabuleiro do Norte.

Emilia Pessoa (PSDB)

Com a experiência que adquiriu como vereadora de Caucaia, como secretária de Educação e como chefe da Secretaria de Governo município, que é seu reduto eleitoral, Emília Pessoa foi eleita deputada estadual para este mandato.

Professora universitária e mestre em Administração, ela já havia se candidatado para a Prefeitura da cidade, em 2020, mas ficou em terceiro lugar.

Os laços familiares de Emília se estendem pela Região Metropolitana, já que é prima do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), e da sua filha, a deputada federal Fernanda Pessoa (União). Ela também é irmã do falecido Eduardo Pessoa, que foi presidente da Câmara Municipal de Caucaia e candidato à Prefeitura em 2016.

Legenda: Evandro Leitão (PDT) deve ser reeleito presidente da Alece. Foto: Alece

Evandro Leitão (PDT)

Atual presidente da Assembleia Legislativa, o reeleito deputado Evandro Leitão será reconduzido ao comando da Casa nesta quarta. No primeiro mandato, foi líder do Governo Camilo Santana (PT). Antes de chegar ao Parlamento Estadual, em 2015, foi secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Fora da política, presidiu o Ceará Sporting Club entre 2008 e 2015. Também foi presidente do Conselho Consultivo do Fundo de Financiamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas do Estado do Ceará (FCE); do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho do Estado do Ceará (IDT); do Conselho Cearense do Artesanato e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará (CAISAN).

Evandro também é servidor público, auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz).

Tem bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC), além de pós-graduação em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Em 2022, foi pré-candidato ao governo do Estado, mas abdicou do pleito Executivo para apoiar a recondução de Izolda Cela (sem partido). No fim, o partido optou por seguir com Roberto Cláudio (PDT) na disputa.

Seus redutos eleitorais estão em Acarape, Aquiraz, Aracati, Barreira, Boa Viagem, Capistrano, Caucaia, Chorozinho, Fortaleza, Itapajé, Itapipoca, Novo Oriente e Santana do Acaraú.

Felipe Mota (União Brasil)

Natural de Fortaleza, o deputado estadual Felipe Mota tem como base eleitoral Maciço do Baturité, principalmente Capistrano. O município já foi administrado por seu pai, Dr. Motinha, falecido em 2017. Também é sobrinho do ex-governador Gonzaga Mota.

Já teve experiências no Executivo, quando foi diretor de Infraestrutura do Ministério do Turismo do governo Michel Temer (MDB), secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Maracanaú e superintendente de Equipamentos Turísticos do Ceará.

Fernando Santana (PT)

Natural de Juazeiro do Norte (CE), é especialista em Gestão Pública, Licitação e Direito Administrativo. Iniciou a carreira política como secretário de Esportes e Juventude de Barbalha (CE), foi também secretário de Governo naquele município e secretário-adjunto do gabinete do governador Camilo Santana (PT). Eleito deputado estadual como o 4º mais votado das eleições de 2018, integra a mesa diretora da Assembleia, ocupando a 1ª vice-presidência.

Base eleitoral: Altaneira, Antonina do Norte, Aurora, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Ibicuitinga, Jardim, Juazeiro do Norte, Mauriti, Palhano, Saboeiro, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas.

Firmo Camurça (União Brasil)

Firmo Camurça chega à Assembleia Legislativa após construir forte base em Maracanaú, de onde foi prefeito por dois mandatos. Antes disso, foi vice-prefeito ao lado do atual chefe do Executivo maracanauense, Roberto Pessoa (União), e foi vereador da cidade, iniciando sua carreira política em 1988.

Legenda: Gabriella Aguiar (PSD) é novata na Casa e também a mulher mais jovem no Parlamento, com 32 anos. Foto: Reprodução/Instagram

Gabriella Aguiar (PSD)

A filha do ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), toma posse como deputada estadual. Gabriella Aguiar é natural de Fortaleza, apesar de a família ter bastante influência na Região dos Inhamuns.

Ela também é irmã de Domingos Neto, que acumula mandatos seguidos na Câmara dos Deputados, tendo se tornado, inclusive, relator do Orçamento de 2020 na Casa.

Guilherme Landim (PDT)

Guilherme Landim é outro deputado estadual a renovar mandato com familiares na política. Seu pai foi Welington Landim, ex-prefeito de Brejo Santo e ex-presidente da Assembleia Legislativa. Sua mãe é Gislaine Landim, prefeita de Brejo Santo.

O parlamentar natural de Campinas (SP) é médico formado pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte (Estácio FMJ).

Seguiu o caminho dos pais quando assumiu a Prefeitura da cidade por dois mandatos. Além de Brejo Santo, sua base eleitoral é em Abaiara, Caririaçu, Cedro, Jati, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Porteiras.

Jeová Mota (PDT)

O deputado estadual Jeová Mota nasceu em Tamboril, onde iniciou sua vida. Primeiro, foi secretário Municipal de Educação, depois vice-prefeito por dois mandatos e, em seguida, prefeito pelo mesmo período.

É filho do falecido ex-prefeito e ex-vereador do município Antônio Mota e tio do atual gestor de Tamboril, Marcelo Mota (PDT).

Em 2014, elegeu-se pela primeira vez para a Assembleia, mas se licenciou no ano seguinte para assumir a antiga Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte). No pleito seguinte, foi reeleito para a Casa, feito repetido em 2022.

Seu reduto eleitoral é em Catunda, Crateús, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas e Tamboril.

Jô Farias (PT)

A presidente da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), Jô Farias, é natural de Itapajé e chega ao seu primeiro mandato na Alece.

No currículo, tem os cargos de vereadora, secretária de Assistência Social e secretária de Articulação Institucional e Política. É esposa de Nezinho Farias (PDT), prefeito de Horizonte.

João Jaime (PP)

De vereador a deputado estadual, João Jaime conquista seu sexto mandato na Assembleia Legislativa. Antes disso, o parlamentar de Acaraú foi chefe de gabinete do ex-governador Tasso Jereissati (PSDB) por oito anos.

João pertence à tradicional família de políticos do Vale do Acaraú. É sobrinho do ex-prefeito da sua cidade de nascença, João Jaime Ferreira Gomes Filho, que também foi primo do ex-deputado federal Aníbal Gomes (PDT) e do ex-deputado estadual Manoel Duca (PDT).

Sua base eleitoral está firmada em Acaraú, Apuiarés, Camocim, Canindé, Caridade, Cruz, Fortaleza, Hidrolândia, Ipueiras, Itarema, Itatira, Jijoca de Jericoacoara, Miraíma, Paramoti, Pereiro, Santana do Cariri, Tejuçuoca, Tianguá, Trairi, Umirim e Viçosa do Ceará.

Juliana Lucena (PT)

Estendendo o poder político da família, a filha de José Maria Lucena, prefeito de Limoeiro do Norte, toma posse no Legislativo Estadual. Juliana Lucena é advogada e a primeira mulher do Vale do Jaguaribe a ocupar o cargo. Já foi secretária municipal de governo de Limoeiro por duas gestões.

Julinho (PT)

Líder do governo Camilo-Izolda e vice-líder da gestão Cid Gomes (PDT), o deputado estadual Júlio César Filho conquista mais um mandato na Alece, com uma conversão bem sucedida do poder político dos pais em sua eleição.

Seu genitor foi presidente da Câmara Municipal e prefeito de Maracanaú, além de ocupante de vaga no Parlamento Estadual. A mãe Meire Costa Lima também foi deputado estadual e secretária de Ação Social.

Mesmo formado em Engenharia Civil, Julinho se enveredou pelo caminho da política já aos 16 anos. Depois, chegou a se candidatar ao Executivo do município da Região Metropolitana, mas não se elegeu.

Larissa Gaspar (PT)

Larissa Gaspar é uma dos que deixam a Câmara Municipal de Fortaleza rumo ao Parlamento Estadual. A petista é advogada, servidora pública municipal e ex-coordenadora de Políticas para as Mulheres da Prefeitura da capital cearense.

No Executivo Municipal, ela também foi assessora da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos.

Tem um amplo histórico de militância nos movimentos sociais, desde a mobilização estudantil até pautas feministas. Nessa linha, coordenou a Casa Abrigo Margarida Alves, que acolhe mulheres vítimas de violência. Além disso, fundou a ONG Coletivo Bem Viver e da Raiz Movimento Cidadanista.

Leonardo Pinheiro (PP)

Em 2006, então suplente, o agora deputado estadual titular Leonardo Pinheiro assumiu uma vaga na Assembleia com a licença de Francisco Caminha. Já no pleito seguinte, ele conseguiu uma cadeira efetiva na Casa. O feito se repetiu em 2014, quando Pinheiro assumiu a titularidade após a morte de Wellington Landim.

No último mandato, foi o 4º secretário da Mesa Diretora da Alece. Sua base eleitoral é em Alto Santo, Banabuiú, Beberibe, Cedro, Deputado Irapuan Pinheiro, Ereré, Fortaleza, Fortim, Icapuí, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Milhã, Morada Nova, Orós, Paracuru, Paraipaba, Pereiro, Potiretama, Quixadá, Quixeramobim, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu, Solonópole, Tabuleiro do Norte e Umirim.

Lia Gomes (PDT)

Uma dos irmãos Ferreira Gomes, Lia assume mandato no Legislativo Estadual. Na família, há o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT); o senador Cid Gomes (PDT); o ex-governador Ciro Gomes (PDT); e o ex-secretário estadual da Infraestrutura, Lúcio Gomes.

Lia, natural de Sobral, foi secretária-executiva na pasta estadual da Proteção Social, assessora especial da Prefeitura de Fortaleza e titular da Coordenação Especial de Participação e Controle Social.

A deputada tem diploma em Medicina e pós-graduação em Medicina Estética e Dermatologia.

Luana Ribeiro (Cidadania)

Também no grupo de parlamentares com parentes na política, a deputada Luana Ribeiro conta com o apoio do marido, o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro (Cidadania).

Apesar de ter sido a candidata com melhor desempenho nas urnas da cidade, ela nasceu em Aquiraz. A parlamentar chega ao parlamento priorizando a pauta do autismo.

Lucinildo Frota (PMN)

Lucinildo Frota deixa o cargo de vereador de Maracanaú para assumir uma cadeira no Parlamento Estadual. Ele nasceu em Santana, no Amapá.

Possui formação em Técnico em Estradas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Marcos Sobreira (PDT)

Nascido em Iguatu, o deputado estadual Marcos Sobreira tem raízes políticas na cidade. É filho do ex-prefeito e ex-deputado estadual Marcelo Sobreira e da ex-deputada estadual e ex-secretária especial de Políticas sobre Drogas do Ceará, Mirian Sobreira. Em 2016, foi eleito vice-prefeito do município.

Tem graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Unida de Vitória (FUV), no Espírito Santo.

Sua base eleitoral fica em Acopiara, Araripe, Fortaleza, Icó, Iguatu, Jucás, Orós, Quixelô, Senador Pompeu e Sobral.

Marta Gonçalves (PL)

Apesar de construir a carreira política com mais força em Eusébio, Marta Gonçalves nasceu na capital cearense. Ex-vereadora e ex-coordenadora especial de Políticas Sobre Drogas (Cpdrogas) de Fortaleza, ela toma posse na Assembleia nesta quarta.

Ela também foi secretária de Obras e de Desenvolvimento Social e assessora especial de Políticas Públicas para Mulheres em Eusébio, na Região Metropolitana, que governado pelo marido, Acilon Gonçalves (PL).

Ela, inclusive, foi vice-prefeita do município entre 1997 e 2004. O filho Bruno Gonçalves (PL) administra a cidade vizinha, Aquiraz.

É graduada em Matemática pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), com pós-graduação em Tecnologia Educacional pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

Missias Do MST (PT)

O deputado estadual Missias do MST leva seus 29 anos de militância pela reforma agrária para a Assembleia Legislativa.

Além de ser agricultor assentado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele é administrador.

Legenda: Moisés Braz (PT) será secretário do Desenvolvimento Agrário. Foto: Reprodução/Instagram

Moisés Braz (PT)

Também com histórico de militância rural, o deputado estadual Moisés Braz toma posse nesta quarta, mas se licencia logo em seguida para reassumir os trabalhos na Secretaria do Desenvolvimento Agrário.

Antes de entrar na política institucional, Braz passou pelos movimentos Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP), de Educação de Base (MEB), do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece).

Sua base eleitoral está em Abaiara, Ararendá, Cruz, Forquilha, Fortaleza, Independência, Meruoca, Morrinhos, Orós, Pedra Branca, Sobral, Tamboril e Massapê, sua cidade natal.

Vai ser substituído na Casa pelo empresário tarrafense Nizo Costa (PT). Em 2016, foi candidato a prefeito de Cariús, mas não foi eleito: recebeu o mesmo número de votos que o seu adversário, José Fernandes Ferreira, o Iran, e perdeu a disputa pelo critério da idade. O rival, por ser mais velho, ganhou o pleito.

A experiência como motorista de topique no interior do Estado o levou a presidir a Cooperativa de Transporte Complementar de Passageiros da Região Centro-Sul do Estado do Ceará (Cooprecensul) e da Federação das Cooperativas de Transportes Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Fecoopace).

A base eleitoral de Nizo está em Acopiara, Amontada, Assaré, Cariús, Crateús, Iguatu, Jucás, Quixelô, Santana do Acaraú, São Benedito, Tarrafas, Tianguá e Várzea Alegre.

Legenda: Oriel Filho (PDT) será secretário da Pesca e Agricultura. Foto: Reprodução/Instagram

Oriel Filho (PDT)

Oriel Nunes Filho se encontra na mesma situação de Moisés Braz. Ele foi eleito para o seu primeiro mandato como titular na Assembleia Legislativa – chegou à Casa no mandato passado como suplente –, mas foi escolhido por Elmano de Freitas (PT) para o comando da Secretaria da Pesca e Agricultura.

Além de fisioterapeuta e agropecuarista, Oriel foi chefe de Gabinete da Regional V da Prefeitura de Fortaleza.

Na Assembleia, é substituído pelo jaguaribarense Antônio Granja (PDT), ex-prefeito da sua cidada-natal que entra em seu sétimo mandato na Assembleia.

O suplente é médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Compõe a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia. Também fez parte do Conselho Estadual de Saúde, representando a Assembleia Legislativa, e integrou o Grupo de Trabalho multi-participativo do Açude Castanhão, também representando a Assembleia.

Sua base eleitoral está em Alto Santo, Canindé, Deputado Irapuan Pinheiro, Ereré, Fortaleza, Itapipoca, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Milhã, Morada Nova, Pereiro, Piquet Carneiro, São João do Jaguaribe, Solonópole e Tabuleiro do Norte.

Osmar Baquit (PDT)

O deputado natural de Quixadá inicia o seu sétimo mandato seguido na Casa. Osmar Baquit já foi vice-prefeito de sua cidade natal, em 1996.

A bagagem no Executivo contribuiu com sua experiência no Legislativo, quando foi líder do governo Beni Veras (2002-2003) e Lúcio Alcântara (2003-2006), além de vice-líder no governo Tasso Jereissati (2002).

No Governo do Estado, foi secretário da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura (Seapa), no primeiro governo de Camilo Santana (PT).

Sua base eleitoral está em Banabuiú, Choró, Coreaú, Crato, Ibaretama, Icapuí, Irauçuba, Itaiçaba, Itapiúna, Mombaça, Pereiro, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim e Russas.

Pr. Alcides Fernandes (PL)

Mais um parlamentar que absorveu o capital político da família, Alcides Fernandes toma posse nesta quarta. Seu filho é André Fernandes (PL), o deputado estadual mais votado em 2018 e o federal mais votado em 2022.

O pastor da Assembleia de Deus, natural de Jucás, deve reforçar o bloco evangélico da Casa.

Queiroz Filho (PDT)

Em 2018, Queiroz Filho foi o segundo deputado estadual mais votado no Ceará. Em 2022, elegeu-se para mais um mandato.

Formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), ele já foi assessor parlamentar e chefe de gabinete da presidência da Assembleia durante a gestão de Roberto Cláudio (PDT) na Casa. Foi o ex-deputado e ex-prefeito de Fortaleza, inclusive, que impulsionou a primeira eleição de Queiroz.

Em 2013, migrou para chefia de gabinete da Prefeitura de Fortaleza, cargo que ocupou até o início de 2018.

Seu reduto eleitoral está em Catunda, Chorozinho, Crateús, Forquilha, Fortaleza, Guaiúba, Paracuru, Senador Pompeu, Sobral, Tianguá, Umirim e Viçosa do Ceará.

Renato Roseno (Psol)

Renato Roseno foi o primeiro deputado do Psol a chegar à Alece, em 2014. Agora, inicia o seu terceiro mandato.

Com histórico militante, Roseno coordenou o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente no Ceará e a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente (Anced). Também foi conselheiro titular do Conselho Nacional dos Direitos da Criança (Conanda) e do Fundo Brasil de Direitos Humanos.

Além disso, já compôs o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (UFC) e a assessoria do ex-deputado estadual João Alfredo.

É servidor público federal da carreira de analista de políticas sociais, lotado na Secretaria Nacional da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Já foi candidato ao Governo do Ceará, em 2006, e à Prefeitura de Fortaleza, em três oportunidades. Seu reduto eleitoral encontra-se em Fortaleza.

Romeu Aldigueri (PDT)

O ex-prefeito de Granja – cargo agora ocupado pela sua esposa, Juliana Aldigueri – Romeu Aldigueri renova mais um mandato na Alece.

Ele é advogado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Direito Ambiental e mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona, na Espanha.

Sua formação lhe garantiu a superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará e a presidência regional do Ibama no Nordeste brasileiro. Foi superintendente da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) de 2003 a 2006.

Apesar de ser de Fortaleza, sua base eleitoral está em Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Coreaú, Granja, Itapipoca, Itarema, Marco, Martinópole, Tinguá, Uruoca e Viçosa do Ceará.

Legenda: Salmito (PDT) será secretário do Desenvolvimento Econômico. Foto: Alece

Salmito (PDT)

Salmito inicia seu segundo mandato na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Eleito deputado pela primeira vez em 2018, o político natural de Fortaleza foi, antes, presidente da Câmara Municipal da Capital em três legislaturas.

Seu reduto eleitoral está em Aquiraz, Aracoiaba, Beberibe, Fortaleza, Guaiúba, Maracanaú, Paramoti, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, São Benedito e Ubajara. Na Alece, Salmito também foi presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace). É formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Além disso, já foi secretário de Turismo de Fortaleza. A partir deste ano, será secretário estadual do Desenvolvimento Econômico. Assume sua vaga o empresário e advogado Bruno Pedrosa (PDT), que já teve mandatos anteriores na Casa. É filho do ex-deputado estadual e ex-assessor especial na Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna, Vanderley Pedrosa.

É, ainda, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Previdenciário e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa. Sua base eleitoral está em Aracoiaba, Ararendá, Caucaia, Croatá, Fortaleza, Guaraciaba do Norte, Ipu, Ipueiras, Juazeiro do Norte, Madalena, Nova Russas, Ocara, Quixeramobim, Redenção e São Benedito.

Sargento Reginauro (União Brasil)

Sargento Reginauro é outra figura que deixa a Câmara Municipal de Fortaleza rumo ao Legislativo Estadual. Após dois mandatos como vereador, ele toma posse na Assembleia nesta quarta.

A patente em seu nome de urna é referente ao seu cargo de bombeiro. Além disso, é formado em Educação Física e é mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). É, também, ator e diretor de teatro.

Sergio Aguiar (PDT)

De família de políticos de Camocim, Sérgio Aguiar já foi vereador e prefeito da cidade. Seu pai, Francisco Aguiar, chegou a presidir a Alece no biênio 1993-1994.

Sua base eleitoral está em Alcântaras, Barroquinha, Beberibe, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Fortaleza, Frecheirinha, Granja, Ipu, Jijoca de Jericoacoara, Martinópole, Morrinhos, Pindoretama, Tianguá e Uruoca.

Stuart Castro (Avante)

O deputado Stuart Castro é empresário e casado com a cirurgiã-dentista Lyziane Bitar Farias Lima (PL), a Dra. Lyziane, vereadora de Mulungu. É neste município onde o parlamentar tem sua base de apoio eleitoral, apesar de ter nascido em Fortaleza.

O parlamentar é formado em Engenharia Civil e especializado em Limpeza Urbana.

Ainda em novembro, foi preso em operação que apura supostos crimes de desvio de recursos públicos em Itaiçaba. O prefeito da cidade, Frank Gomes (PDT), e o seu irmão, Ermogenes Gomes, também foram alvos da ação.

A investigação apontou possíveis desvios de verbas públicas em contratos com empresas ligadas ao parlamentar. O deputado nega envolvimento em irregularidades.

Legenda: Zezinho Albuquerque (PP) volta a ser secretário das Cidades. Foto: Alece

Zezinho Albuquerque (PP)

No oitavo mandato como deputado estadual, o empresário Zezinho Albuquerque, natural de Massapê, pede afastamento para assumir novamente a Secretaria das Cidades. Assim, entra na vaga deixada o ex-prefeito de Itatira, Almir Bié, cuja base eleitoral está pelo Sertão de Canindé.

Já a base de Zezinho está em Brejo Santo, Camocim, Caucaia, Fortaleza, Granja, Icó, Ipueiras, Limoeiro do Norte, Sobral e Tauá.

Por diversas vezes, o deputado e secretário foi componente da Mesa Diretora, ocupando os cargos de 1º secretário, 2º vice-presidente, 3º secretário e 2º secretário. Foi presidente da Assembleia em três ocasiões.

É pai do deputado federal AJ Albuquerque, presidente estadual do PP, e irmão do ex-prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque.