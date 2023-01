Quais deputados vão comandar a Assembleia Legislativa no novo cenário político do Ceará

Os deputados estaduais do Ceará tomam posse na próxima quarta-feira (1°) e, no mesmo dia, definem quem deve comandar a Assembleia Legislativa do Ceará pelos dois primeiros anos desta legislatura.

A eleição para a presidência da Casa e para os demais cargos que compõem a Mesa Diretora deve ser consensual, apontam parlamentares e lideranças partidárias ouvidas pelo Diário do Nordeste, e devem respeitar a representação dos partidos no legislativo estadual.

Atual presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT) é apontado como unanimidade para a recondução ao cargo, tanto por parlamentares da base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT) como da oposição.

Outro entendimento comum é que apenas uma chapa deve concorrer à eleição da Mesa, tendo na composição deputados de, pelo menos, cinco partidos que integram a Assembleia Legislativa.

Com as maiores bancadas da Casa, PDT e PT devem ter o maior número de indicações – enquanto o PDT elegeu 13 deputados estaduais, a federação formada por PT, PCdoB e PV elegeu nove parlamentares. Outras legendas que devem compor a mesa são MDB, PP e União Brasil. O PL – que possui a terceira maior bancada junto com o União – também busca diálogo para a formação da chapa.

No total, além da presidência da Casa, a Mesa Diretora possui dois vice-presidentes e quatro secretários. A chapa completa que concorre à eleição no dia 1º de fevereiro inclui também três suplentes da Mesa.

Composição da Mesa Diretora

Forte aliado do governador Elmano de Freitas, Evandro Leitão é consenso entre parlamentares para ocupar a presidência do legislativo estadual no biênio 2023-2024.

Evandro é uma das principais lideranças dentro do PDT a defender que o partido integre a base aliada ao governador petista, indo no sentido contrário do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que defende uma "oposição crítica" ao Governo do Estado.

A recondução de Leitão ao comando da Casa dá indicativos não apenas da relação do parlamento com o Executivo estadual, mas também sobre como deve ser a relação com os deputados estaduais do PDT com o governo.

Evandro Leitão não deve, contudo, ser o único deputado estadual da atual Mesa Diretora a integrar a composição para a próxima legislatura.

Legenda: O nome de Evandro Leitão é consenso entre parlamentares e líderes partidários para a recondução para a presidência da Assembleia Foto: Alece

Com a maior bancada do legislativo, o PDT deve ter direito a uma segunda cadeira. Atualmente na suplência da Mesa Diretora, Osmar Baquit (PDT) deve assumir a segunda vice-presidência. A informação foi confirmada pelo próprio deputado.

Além dele, outro suplente da Mesa Diretora na atual legislatura deve assumir cargo com a eleição no próximo dia 1º. O deputado João Jaime (PP) deve ser o nome indicado pelo PP – que deve ter direito a um espaço na composição. "Nós estamos pleiteando a 2ª secretaria", ressaltou o parlamentar.

Quem também deve mudar de posição na Mesa Diretora é o deputado Danniel Oliveira (MDB). Ele deve ser o indicado do MDB para compor o comando do legislativo, mas dessa vez na função de 1° secretário. Indagado pelo Diário do Nordeste, Oliveira afirmou que "ainda estamos em formação". "Mas agradeço ao meu partido e aos deputados do partido a indicação do meu nome para compor a mesa", disse.

Recondução ao cargo e novas caras

Presidente estadual do PT, Antônio Filho, mais conhecido como Conin, tem participado dos diálogos para formação da chapa que disputa a eleição, diz que o primeiro movimento da legenda petista é "construir unidade para recondução do Evandro Leitão" à presidência.

Como segunda maior bancada da Assembleia, ele ressalta que a federação formada por PT, PCdoB e PV deve ter direito a dois espaços. O primeiro deles, de primeiro vice-presidente, deve continuar com Fernando Santana (PT) – que já ocupa a função na atual legislatura.

"Se é lógica a recondução do Evandro, (isso) pode valer para o Fernando também", pondera Conin. Já a segunda vaga deve ficar para uma das deputadas eleitas pelo PT – Larissa Gaspar, Juliana Lucena ou Jô Farias, todas estreantes na Assembleia.

Diálogo com a Oposição

Legendas de oposição ao Governo do Estado, União Brasil e PL fizeram as terceiras maiores bancadas da Alece, com quatro deputados estaduais eleitos cada.

Presidente estadual do União, Capitão Wagner ressaltou que a legenda "tem representatividade para ter um lugar na Mesa" e já teve uma primeira conversa com Evandro Leitão na última semana e deve ter um novo encontro antes da quarta-feira.

"Vamos discutir com muita tranquilidade", afirmou Wagner, que disse que ainda não sabe qual deve ser o cargo que a legenda irá ocupar na Mesa Diretora e que deve "aguardar as escolhas" dos partidos que possuem bancada maior. O indicado do União Brasil para o cargo deve ser Oscar Rodrigues ou Firmo Camurça – ambos também estreantes como deputado estadual.

A deputada Dra. Silvana (PL) afirmou que o PL também tem a expectativa de ter uma vaga na composição da Mesa, contudo ressaltou que não está pleiteando e quem deve conduzir o processo é o presidente estadual da legenda, Acilon Gonçalves (PL).

"Se tiver a vaga, deve ir para a esposa do Acilon, Marta Gonçalves (PL), porque tem mais o perfil dela, de gestora", afirma a parlamentar.

Indagado pelo Diário do Nordeste, Acilon Gonçalves informou que "ainda não se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, para tratar do assunto". "Mas aguarda um momento oportuno para dialogar sobre a composição da mesa, posto que o tempo de discussão está próximo do fim", informou por meio de nota da assessoria.