Leo Couto diz que aproximação de Ciro com bolsonaristas é 'incoerência' por ele estar 'escanteado'

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), comentou as mais recentes movimentações da oposição no Ceará, o que inclui uma aproximação contundente do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) com os bolsonaristas. Para ele, a "incoerência maior" é do ex-ministro". A análise foi feita durante a entrevista de Léo Couto na Live PontoPoder desta quinta-feira (26), pelos editores Jéssica Welma e Wagner Mendes.

"O Ciro que vinha por um caminho pautado na democracia, progressista, um discurso de centro-esquerda, agora parece, não quero crer, mas parece por conveniência, por ver que está escanteado, ir para um grupo que vai completamente ao avesso do que ele pensava, do que ele dizia, do que a sua biografia fala". Léo Couto Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O vereador considera que as movimentações dentro da oposição "são normais", mas ainda é preciso ver "como a população vai entender" o que ele chama de "cavalo de pau" no discurso de Ciro. "Como é que a população vai entender um discurso que vinha por esse lado aqui, de repente dou um cavalo de pau aqui e mudo completamente a rota. Aí, como é que a população vai entender, a gente vai entender as urnas", diz Couto.

Ele também citou o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido), que recentemente deixou o PDT e anunciou a filiação ao União Brasil — ainda não concretizada. Para ele, Roberto Cláudio, está "procurado espaço" e "demarcar território" com a mudança de posicionamento.

Apesar disso, ele elogiou a gestão do ex-pedetista a frente da Prefeitura de Fortaleza: "Foi um grande prefeito para nossa cidade".

Indagado sobre como avalia a eventual candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará, Léo Couto voltou a falar sobre a 'incoerência' do ex-ministro. "O Ciro se aliar a bolsonarista, à direita, ao radicalismo da direita, ao bolsonarismo é tudo contra a sua biografia. Eu acho bastante incoerente", finalizou.

O PontoPoder contatou Ciro Gomes para pedir uma posição sobre as falas de Léo Couto, mas não obteve retorno até a publicação dessa reportagem.

Movimentação da oposição

A oposição no Ceará tem feito movimentos de olho nas eleições de 2026. A articulação acelerou após a participação de Ciro Gomes no café da manhã da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará, no início de maio.

Após o encontro do ex-ministro com os deputados estaduais opositores ao Governo Elmano de Freitas (PT), foi ventilada a possibilidade de candidatura do Ciro ao Palácio da Abolição. Contudo, a hipótese foi negada pelo ex-ministro, que defende a candidatura de Roberto Cláudio ao cargo de governador.

Durante a reunião, Ciro fez acenos aos bolsonaristas, citando a necessidade de união da oposição e fazendo elogios ao pré-candidato ao Senado do PL, Alcides Fernandes (PL), que é pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Em retorno, André Fernandes fez elogios a Ciro Gomes e, com o presidente estadual do PL, Carmelo Neto (PL), articulou encontro entre Jair Bolsonaro e Roberto Cláudio, durante a passagem do ex-presidente no final de maio.