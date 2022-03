José Sarto promete concurso público para professores municipais com convocação ainda neste ano

O prefeito José Sarto (PDT) informou, na manhã desta terça-feira (8), que a prefeitura de Fortaleza já está em fase adiantada de elaboração de projeto de lei para a realização de concurso para professores na rede municipal de ensino.

Segundo o gestor, em breve, será enviada a matéria para a Câmara Municipal solicitando a criação dos cargos. A expectativa de realização do certame e convocação dos aprovados é ainda neste ano.

Veja anúncio do prefeito

No mês passado, o prefeito já havia feito anúncio prevendo o concurso público para professores da rede municipal, além de divulgar o reajuste salarial de 33,2% nos salários dos docentes, de acordo com determinação da lei do piso nacional da Categoria.

Conforme já divulgado pelo colunista Inácio Aguiar, o concurso público e o reajuste salarial são duas das principais pautas de reivindicação da categoria.

Em relação ao concurso público, uma comissão já está formada para discutir detalhes das necessidades da rede municipal, as questões orçamentárias e a viabilidade das contratações. A gestão municipal já iniciou os diálogos com a categoria para tratar do assunto.