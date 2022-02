Após anunciar reajuste à categoria, Sarto prepara concurso para professor em Fortaleza

Além de ter anunciado o reajuste salarial de 33,2% nos salários dos professores da rede municipal, conforme determinação da lei do piso nacional da Categoria, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) já prepara o anúncio de um concurso público para o professor. O certame será divulgado ainda neste primeiro semestre, conforme apurou esta Coluna.

Concurso público e reajuste salarial são duas das principais pautas de reivindicação da categoria, que tenta pressionar o Município para atender os pleitos. Na semana passada, apesar de ter rejeitado a proposta de greve, os professores deliberaram uma série de paralisações que já começaram nesta semana.

Nesta terça-feira (1º), por exemplo, um grupo está na Câmara Municipal de Fortaleza para acompanhar a chegada da mensagem da Prefeitura que trata do reajuste salarial de 33,2%. Sarto estará na Câmara logo mais para ler a mensagem governamental para o ano de 2022.

A Prefeitura da Capital, por sinal, foi um dos primeiros municípios a anunciar a adesão à medida, que tem dividido gestores municipais por conta dos custos aos cofres municipais.

Em relação ao concurso público, uma comissão já está formada para discutir detalhes das necessidades da rede municipal, as questões orçamentárias e a viabilidade das contratações.

A gestão municipal, conforme também apurou esta coluna, já iniciou os diálogos com a categoria para tratar do assunto.

Mensagem governamental

Na mensagem governamental, o prefeito Sarto fará um balanço do primeiro ano de gestão, com base no tripé vacinação, volta às aulas e recuperação econômica. Além disso, deverá mostrar detalhes dos projetos e ações que pretende implementar neste ano de 2022, o segundo da gestão.

Após um ano na Prefeitura, Sarto enfrentou altos e baixos na relação com os vereadores de Fortaleza. Apesar de ter uma base aliada com certa folga, cerca de 30 dos 46 parlamentares, houve momentos de tensão e descontentamento no ano passado.

Recentemente, o prefeito convocou os vereadores para uma rodada de conversas e, agora, vai ao Legislativo como forma de prestigiar o Poder.