Prefeitos seguem aguardando solução para pagar reajuste de 33,2% aos professores

A rigor, os prefeitos estão aguardando novas comunicações do governo federal sobre como será o complemento de recursos do Fundeb para avaliar a situação.

No momento, ninguém que se desgastar com as categorias em um ano eleitoral, mas o temor de alguns prefeitos com quem esta coluna conversou é que o complemento dos valores do Fundeb não seja suficiente para pagar o novo piso, que já deve ser retroativo a janeiro deste ano.