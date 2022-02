Vagas de concurso para professor das universidades estaduais são ampliadas para 693

O número de vagas do concurso para cargo de professor das três universidades públicas do Ceará foi ampliado para 693 oportunidades. A novidade foi revelada pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira (3). Inicialmente, o gestor anunciou que a seleção seria de 663 docentes.

Os selecionados serão lotados na Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Universidade do Vale do Acaraú (Uva) e na Universidade Regional do Cariri (Urca), e, conforme o chefe do executivo estadual, devem substituir as vagas de servidores temporários, além de ampliar o corpo de pesquisadores das instituições de ensino superior.

Na terça-feira (1º), ao divulgar o certame, Camilo Santana explicou que o concurso integra a nova política de regionalização e interiorização das universidades estaduais.

"[O objetivo é] levar o ensino superior mais próximo para você que deseja fazer um curso de nível superior no Interior do estado do Ceará", declarou o governador.

Ampliação do ensino superior público no Interior

Os professores vão atuar ainda nos novos campi e cursos anunciados pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira, e que serão instalados no Interior. Ao todo, a presença das três universidades públicas foi ampliada de 16 municípios para 23 cidades, representando uma extensão de cerca de 44%.

Entre as novas faculdades, se destacam o lançamento de três bacharelados em Medicina, que serão instalados nos campi da Uece de Crateús, de Crato e de Quixeramobim. Nas localidades, também terão três unidades de saúde transformadas em hospitais universitários.

Com a estrutura física já autorizada, o gestor estadual revelou que a previsão é que os campi e as graduações estejam funcionando a partir do segundo semestre deste ano, com exceção do curso de Medicina no Campus de Crato, que já inicia as aulas em 7 de março.

Lista de novos campi e cursos

Uece

Campus Aracati: novo curso de licenciaturas em Matemática e Letras Português/Inglês

Campus Canindé: novo curso de Administração de Empresa e de Pedagogia

Campus Crateús: novo curso de Medicina

Campus Mauriti: novo curso de Engenharia Agronômica e Ambiental

Campus Quixeramobim: novo curso de Medicina

Campus Tauá: novo curso de Medicina Veterinária

Urca

Campus Barbalha: novo curso de Turismo

Campus Crato: novo curso de Medicina

Campus Juazeiro do Norte: novo curso de Arquitetura e Urbanismo

Uva

Campus Acaraú: novos cursos de Agronomia e de Pedagogia

Campus Camocim: novos cursos de Ciências Contábeis e de Engenharia de Pesca

