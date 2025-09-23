Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Hugo Motta nega pedido da oposição para Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria

Conselho de Ética da Câmara avalia nesta tarde processo que pode levar à cassação do parlamentar

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
PontoPoder
Hugo Motta sério falando durante entrevista ou reunião, sentado em cadeira de couro, com microfone na frente e fundo com barras pretas e brancas.
Legenda: Hugo Motta em Sessão Deliberativa no Plenário
Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, barrou a indicação feita pelo PL para tornar Eduardo Bolsonaro o novo líder da minoria na Casa. A manobra buscava evitar que Eduardo seja cassado por faltas em sessões deliberativas. A informação foi divulgada no Diário Oficial da Câmara desta terça-feira (23).

A negativa de Motta representa a possibilidade de cassação do mandato do deputado. Um parlamentar não pode ter mais que 1/3 de ausências não justificadas em sessões deliberativas, e Eduardo acumulava, até o começo do mês de setembro, 18 faltas em 32 sessões.

O PL oficializou o pedido para torná-lo líder da minoria no último dia 16. O cargo era ocupado pela deputada Caroline Toni (PL-SC), que renunciou e assumiu o cargo de vice-líder.

O que Eduardo Bolsonaro pretendia ao assumir o cargo de líder da minoria

O líder da minoria representa o maior bloco de partidos que se opõe à maioria parlamentar, que apoia o Governo. A liderança ofereceria a Eduardo Bolsonaro o benefício de não ter que comparecer a nenhuma sessão plenária.

Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e chegou a pedir licença do mandato, mas o período de afastamento já expirou. O parlamentar alega que não pode retornar por sofrer perseguição política no Brasil.

Eduardo Bolsonaro de terno preto e gravata azul faz discurso em evento público, com fundo de palco decorado, em ambiente interno de conferência ou reunião.
Legenda: Eduardo Bolsonaro em Sessão Deliberativa no Plenário
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Denunciado pela PGR

Além da possível perda do mandato por excesso de faltas, Eduardo foi denunciado na segunda-feira (22) pela Procuradoria Geral da República (PGR) por tentativa de coação ao STF.

A denúncia afirma que Eduardo e o comentarista Paulo Figueiredo mobilizaram contatos nos Estados Unidos para obter sanções pessoais contra ministros da Corte e até punições econômicas ao Brasil, numa estratégia de intimidação diante do julgamento de Jair Bolsonaro.

Conselho de Ética pauta processo contra Eduardo

O Conselho de Ética da Câmara pautou para esta terça a abertura do processo contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar.

O pedido foi apresentado pela bancada do PT, solicitando a instauração do processo e a possível perda do mandato. O deputado tem quatro representações no colegiado que miram essa cassação. Para esta terça, apenas uma foi pautada.

O PT questiona a permanência de Eduardo nos EUA e afirma que o congressista “tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro, com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros”.

O processo será considerado aberto a partir da leitura do termo de instauração na reunião do colegiado. Depois, será sorteada a lista tríplice para a escolha de um relator que irá analisar o processo e redigir um parecer sobre o tema.

Além do início desse processo contra Eduardo, o colegiado deu início às oitivas de testemunhas indicadas pelo deputado Gilvan da Federal (PL-ES). Essa ação corresponde a suspensão cautelar por três meses do deputado, após ele direcionar ofensas à ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em maio desse ano.

Apesar de já ter cumprido o período de afastamento, a representação segue tramitando e também pode levar à punição.  

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra três soldados do Exército Brasileiro em pé, armados e fardados, usando capacetes, posicionados em frente a um prédio de esquina. Ao lado, passam uma mulher de camiseta preta e shorts brancos, acompanhada de uma criança de camiseta listrada azul e vermelha. No fundo, há carros estacionados na rua e um muro com pichações.
PontoPoder

Santa Quitéria pode receber Forças Armadas durante eleição suplementar, em meio a temor por facção

Segundo a presidente do TRE, o governador Elmano de Freitas (PT) apoia o reforço federal

Ingrid Campos
Há 28 minutos
Valdemar Costa Neto assina documento em mesa cercado por políticos e apoiadores que aplaudem. Atrás dele, um painel exibe o logotipo do partido PL sobre fundo com as cores da bandeira do Brasil. Algumas pessoas registram o momento com celular.
PontoPoder

André Fernandes evita cravar candidatura própria do PL para o Governo: 'Debater melhor os nomes'

O deputado federal assumiu a presidência do partido no Ceará e falou sobre metas para a eleição de 2026

Luana Barros e Beatriz Matos
Há 54 minutos
Hugo Motta sério falando durante entrevista ou reunião, sentado em cadeira de couro, com microfone na frente e fundo com barras pretas e brancas.
PontoPoder

Hugo Motta nega pedido da oposição para Eduardo Bolsonaro ser líder da minoria

Conselho de Ética da Câmara avalia nesta tarde processo que pode levar à cassação do parlamentar

Geovana Almeida*
Há 1 hora
Imagem mostra um trio posando para fotos em diferentes cenários. À esquerda, uma mulher de cabelo castanho liso, usando blusa rosa-clara com bordados e calça azul estampada, sorri diante de um fundo verde decorado com balões. Ao centro, um homem de cabelo curto e preto, trajando camisa social branca, sorri enquanto mantém as mãos cruzadas à frente do corpo, com um pequeno curativo no braço esquerdo. À direita, uma mulher de cabelos longos e castanhos, vestindo blusa branca ajustada, sorri em um ambiente com painel verde e bege ao fundo.
PontoPoder

Sob clima acirrado, Santa Quitéria (CE) define candidatos em eleição suplementar; veja nomes

Os candidatos são nomes já conhecidos pela política local

Ingrid Campos
Há 2 horas
Inácio Aguiar

Novo programa da Assembleia busca capacitar 16 mil jovens na Capital e no interior

'Ceará de Valores' aposta na formação e desenvolvimento de habilidades voltadas para o futuro

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Empresário Rubens Oliveira Costa
PontoPoder

Presidente da CPI dá voz de prisão a empresário sócio do 'Careca do INSS'

Rubens Oliveira Costa foi convocado para depor como testemunha do colegiado, nessa segunda-feira (22)

Redação
23 de Setembro de 2025
Igreja matriz de fachada branca com detalhes em amarelo, duas torres com cruzes no topo e portas verdes, localizada em uma praça pavimentada com árvores e céu azul ao fundo.
PontoPoder

Com 75 distritos buscando emancipação, conheça o histórico da criação de municípios no Ceará

Entrave no desmembramento de municípios já dura 30 anos

Ingrid Campos
23 de Setembro de 2025
André Fernandes de camisa azul clara, em pé sobre um palco, levanta os braços em saudação enquanto é aplaudido por apoiadores ao redor. Pessoas na plateia também levantam as mãos em direção a ele. O ambiente tem iluminação colorida ao fundo.
PontoPoder

André Fernandes toma posse em Brasília como novo presidente do PL Ceará

Fernandes sucede o deputado estadual Carmelo Neto (PL) e terá a missão de montar as estratégias da legenda para as eleições do próximo ano

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
22 de Setembro de 2025
Imagem em que aparece Paulo Figueiredo (à esquerda) e Eduardo Bolsonaro (à direita) após reunião na Casa Branca
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são denunciados pela PGR

Segundo denúncia, os dois articularam sucessivas ações que visavam intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Bolsonaro

Redação
22 de Setembro de 2025
Viviane Barci de Moraes ao lado de Alexandre de Moraes, ambos sorrindo, em evento formal; ela veste um vestido rendado vermelho e ele está com toga e gravata.
PontoPoder

Quem é Viviane Barci de Moraes, esposa de ministro Alexandre e alvo da Lei Magnitsky

A advogada e empresária tem um escritório de advocacia que tem dois dos filhos dela e do ministro como sócios

Redação
22 de Setembro de 2025
Alexandre de Moraes e Viviane Barci de Moraes
PontoPoder

EUA impõem sanções a mulher de Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky

A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano

Redação e Agência Brasil
22 de Setembro de 2025
A imagem mostra Braguinha, um homem de meia-idade, com cabelo curto escuro e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca e gravata estampada em preto e branco. Ele segura um microfone prateado próximo à boca, como se estivesse discursando. Ao fundo, há uma cortina branca e parte de uma parede clara, sugerindo que a cena ocorre em um ambiente interno, possivelmente durante um evento ou reunião formal.
PontoPoder

Santa Quitéria: Braguinha tem contas de campanha rejeitadas e deve devolver R$ 60 mil ao Tesouro

Resultado sobre análise de recurso foi publicado nesta segunda-feira (22)

Ingrid Campos
22 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Excesso de lideranças desafia Elmano e Camilo na montagem da chapa majoritária para 2026

São ao menos sete nomes de peso no grupo governista disputando três vagas disponíveis na chapa de reeleição do governador

Inácio Aguiar
22 de Setembro de 2025
Imagem do antigo plenário da Alece, com diversos parlamentares e profissionais distribuídos pelo espaço. Ao fundo, há uma bancada elevada onde algumas pessoas estão sentadas, atrás de um crucifixo e entre as bandeiras do Brasil e do Ceará. Em primeiro plano, vê-se um grande espaço central com carpete azul, mesas semicirculares equipadas com microfones e telefones, além de cadeiras ocupadas por alguns homens em trajes formais. Um cinegrafista registra a cena, enquanto outras pessoas observam ou conversam ao lado direito e esquerdo do ambiente. No painel de madeira, aparece o nome “Plenário 13 de Maio” e a sigla “ALECE”.
PontoPoder

R$ 76 milhões: há 10 anos deputados brigam para tornar obrigatória execução de emendas no Ceará

Proposta recebeu aval de diferentes presidências da Assembleia Legislativa, mas encontra resistência no Executivo

Marcos Moreira
22 de Setembro de 2025
Imagem de uma sessão legislativa vista de perto, com foco em três homens sentados em cadeiras pretas, usando ternos, enquanto acompanham a reunião. Um deles, Romeu Aldigueri, fala ao microfone, enquanto outro observa a tela de um dispositivo sobre a mesa. Ao fundo, pessoas circulam ou conversam, e um grande painel eletrônico exibe informações com cores verde, roxa e branca. O ambiente tem divisórias de vidro e concreto, além do brasão do Ceará visível em uma parede.
PontoPoder

Controle do orçamento: Ceará é um dos 4 estados que não possuem emendas impositivas para deputados

Legislativo estadual atua a partir de indicações na execução orçamentária, no qual a aplicação não é obrigatória

Marcos Moreira
22 de Setembro de 2025
Senado visto de cima
PontoPoder

Presidente da CCJ quer pautar PEC da Blindagem quarta-feira (26): 'sepultar de vez esse assunto'

Segundo Otto Alencar, existe uma articulação para a medida ser rejeitada no Senado

Redação
21 de Setembro de 2025
Manifestação popular com muitas pessoas reunidas, algumas segurando cartazes e bandeiras do Brasil. No centro da imagem, um cartaz em destaque diz: “LUGAR DE GOLPISTA É NA CADEIA! PAPUDA”. Outras pessoas ao redor erguem os punhos ou tiram fotos. Ao fundo, vê-se a estátua de Iracema Guardiã
PontoPoder

Manifestantes vão a ruas de Fortaleza e outras capitais contra anistia e PEC da Blindagem; veja imagens

Mobilização na capital cearense foi na Praia de Iracema, um dos principais pontos turísticos do Estado

Redação e Agência Brasil
21 de Setembro de 2025
Parlamentares reunidos no plenário da Câmara dos Deputados, com um grupo de deputados à mesa diretora. Um deputado ao centro, sentado, fala ao microfone enquanto outros parlamentares observam, usam celular ou conversam. No painel eletrônico à frente, o cronômetro exibe “00:00”. Na frente da imagem, aparecem de costas alguns deputados assistindo à sessão.
PontoPoder

'Chave da impunidade': Juristas alertam para riscos trazidos pela PEC da Blindagem

Proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e será analisada agora pelo Senado Federal

Luana Barros
21 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
PontoPoder

Qual o histórico do debate sobre anistia no Congresso Nacional

Com a urgência aprovada na Câmara, oposição pressiona pela votação enquanto o governo articula para barrar a anistia ampla

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

PEC da Blindagem e anistia sinalizam que a Câmara virou as costas à sociedade

Caberá ao Senado Federal o papel de conter os danos e evitar que o tema, novamente, caia no colo do STF

Inácio Aguiar
21 de Setembro de 2025