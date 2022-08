Herança eleitoral: quem são as famílias políticas que têm candidatos nas eleições de 2022 no Ceará

Estreando na disputa por cargos eletivos neste ano, alguns políticos já chegam ao pleito munidos de herança eleitoral. São pais, filhos, irmãos, tios e cônjuges de lideranças políticas locais, que já têm carreiras políticas mais extensas e exercem funções públicas.

Famílias como a Ferreira Gomes, os Aguiar e os Albuquerque, por exemplo, estarão representados na disputa deste ano com mais de um integrante. Essas famílias também trazem no currículo extensos resultados vitoriosos nas urnas.

Para analistas políticos, a disposição eletiva é também uma tentativa de perpetuar o poder em torno de famílias que têm a própria história confundida com os rumos políticos do Ceará. Esse envolvimento, segundo eles, por si só não é um problema, mas os pesquisadores apontam que a falta de espaço para novas lideranças e o enfraquecimento de partidos podem contribuir para crise de representatividade.

Para o cientista político Josênio Parente, professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), é “natural” que lideranças políticas indiquem familiares para disputas, assim como é esperado que alguns familiares despertem interesse para a função.

“Essas famílias têm um estímulo maior, algumas delas conseguem se perpetuar, mas não significa que é um fator dos mais decisivos. A falta de partidos políticos que procuram novas lideranças é uma falha do sistema político brasileiro, que não estimula novas lideranças, acaba que a família vira um fator importante”, explica.

Pais e filhos

Uma das famílias mais tradicionais na política cearense, que tem como berço político a região de Tauá, terá três integrantes disputando cargos eletivos neste ano. Líder da família, o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) disputará novamente o espaço no Executivo, agora na chapa liderada pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), que concorre ao Governo do Ceará.

Legenda: A Família Aguiar, liderada por Domingos Filho, tem o deputado federal Domingos Neto e a prefeita Patrícia Aguiar, de Tauá. Agora, estreia na política Gabriella Aguiar, filha do casal Foto: Divulgação

Domingos já surgiu na política com uma herança eleitoral. Seu pai, o médico Domingos Gomes de Aguiar, foi prefeito de Tauá. Atualmente maior liderança do grupo político dos Aguiar, Domingos Filho é casado com a ex-deputada estadual e prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD).

Dois filhos do casal irão disputar o pleito neste ano: o deputado federal Domingos Neto (PSD), que busca a reeleição, e a médica Gabriella Aguiar (PSD), que estreia nas disputas eletivas de olho em uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado (AL-CE).

Outra família que terá pai e filho disputando o pleito neste ano será a Rodrigues, de Sobral, representada pelo deputado federal Moses Rodrigues (União), em busca da reeleição, e do pai, Oscar Rodrigues (União), que tentará vaga no Legislativo estadual.

Legenda: Moses Rodrigues e seu pai, Oscar Rodrigues Foto: Divulgação

A dupla faz oposição à família Ferreira Gomes em sua terra natal. O pai, Oscar, disputou a Prefeitura de Sobral em 2020, mas acabou derrotado por Ivo Gomes (PDT), irmão dos ex-governadores Ciro e Cid Gomes (PDT).

Também da região Norte do Estado, o deputado estadual Zezinho Albuquerque (PP) irá disputar a reeleição. O político já lançou o filho, AJ Albuquerque (PP), na política. Atualmente, AJ é deputado federal e disputará a reeleição. Além deles, a família conta ainda com o apoio de Aline Albuquerque (PP), prefeita de Massapê, berço político do grupo.

Da oposição mais bolsonarista no Ceará, estarão no pleito deste ano o deputado estadual André Fernandes (PL), disputando vaga na Câmara Federal, e seu pai, pastor Alcides Fernandes, de olho em uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Assim como ocorre com Moses, André tenta transferir para o pai o capital político adquirido na carreira.

No Cariri, Davi de Raimundão (MDB) disputará a reeleição no Legislativo estadual. Ele é filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macêdo (MDB), importante liderança política da região. No mesmo município, o ex-prefeito Arnon Bezerra (PDT) vai tentar retorno à Câmara dos Deputados, após desistência do filho, Pedro Augusto Bezerra (PDT), de tentar reeleição.

O cientista político Cleyton Monte, que também é professor universitário e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC), faz uma retomada histórica para apontar como esse fenômeno é característico da política cearense.

"Se olharmos o perfil da maioria dos nossos ex-governadores, dos prefeitos e da própria composição da Assembleia Legislativa, percebemos que as famílias políticas dominam os espaços institucionais", aponta.

Para ele, a explicação é multifatorial e envolve, entre outras coisa, a "herança eleitoral".

Cleyton Monte Cientista político "As famílias aproveitam as bases políticas que já perpassam gerações, então há uma herança de bases políticas. Isso, claro, dificulta a emergência de novas lideranças, esses familiares vão se articulando para abrir espaços para pessoas da família e não perder o protagonismo na cena política. Então vamos tendo esse traço de uma política tradicional, familista, com uma presença muito marcante de esposas, filhos, primos"

Marido e esposa

Conforme o pesquisador apontou, outra “dobradinha” comum na política ocorre entre maridos e esposas. Para o pleito deste ano, no Ceará, não será diferente. Principal nome da oposição, Capitão Wagner (União) disputará o Governo do Estado enquanto a esposa, registrada na Justiça Eleitoral como Dayany do Capitão (União), tentará vaga na Câmara dos Deputados pela primeira vez em eleições.

Legenda: Capitão Wagner e Dayany Bittencourt Foto: Divulgação

O mandatário acumula bons desempenhos eleitorais no Legislativo. Ao disputar a Câmara de Fortaleza, foi o vereador mais votado em em 2012. No pleito para a AL-CE e para a Câmara dos Deputados, o mandatário também repetiu o desempenho de liderar o número de votos.

Outra estreante será a Bispa Vanessa Lima (Republicanos), que concorre a uma vaga de deputada federal. Ela é casada com o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicano), mandatário que disputa reeleição.

Cristiane Leitão (PDT), esposa do presidente da AL-CE, Evandro Leitão (PDT), também tentará vaga na Câmara dos Deputados enquanto o marido concorre à reeleição. O político tem forte influência entre os prefeitos do Interior, tendo sido, inclusive, cotado como pré-candidato pelo PDT ao Governo do Ceará.

Legenda: Evandro Leitão ao lado da esposa, Cristiane Leitão, que disputará vaga na Câmara dos Deputados Foto: Divulgação

Mais um casal na disputa é a deputada Erika Amorim (PSD), em busca da reeleição ao Legislativo Estadual, e Naumi Amorim (PSD), ex-prefeito de Caucaia, que tentará vaga na Câmara Federal. O ex-mandatário tenta recuperar o bom desempenho nas urnas após ser derrotado na tentativa de reeleição para a Prefeitura de Caucaia.

Também pleiteia vaga na Câmara Federal Mônica Aguiar (PDT), esposa do deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) – que tentará a reeleição.

Apoio rumo ao Legislativo Federal

Há ainda políticos que irão disputar o pleito deste ano apoiado por familiares que exercem ou exerceram mandatos eletivos.

É o caso, por exemplo, dos irmãos Eduardo e Guilherme Bismarck (PDT). Eduardo tentará a reeleição como deputado federal, enquanto Guilherme estreia na disputa de olho no Legislativo estadual. A dupla é filha de Bismarck Maia (PDT), prefeito de Aracati.

Legenda: Bismarck Maia ao lado de Eduardo e Guilherme Foto: Divulgação

Outra liderança política é Mauro Filho (PDT), filho do ex-senador Mauro Benevides (PDT). Mauro tentará a reeleição como deputado federal após ser cotado como nome para liderar a chapa governista. Ele, no entanto, acabou renunciando à disputa interna.

O político já disputou vaga na Câmara, onde foi eleito em 2018, e no Senado, onde foi derrotado em 2014. O pedetista também já ocupou cadeira na AL-CE entre 1990 e 2014. Em 2020, o mandatário usou sua influência política para ajudar a eleger o filho, Davi Benevides (PDT), prefeito de Redenção.

Na disputa pelo Legislativo federal, haverá ainda Fernanda Pessoa (União), filha de Roberto Pessoa, um dos principais nomes da oposição no Ceará e atual prefeito de Maracanaú. Já Emília Pessoa (PSDB), prima de Fernanda, disputará vaga na Assembleia.

Robério Monteiro, que também tenta a reeleição, contará com o apoio dos prefeitos Elizeu Monteiro (PDT), de Itarema, seu irmão, e Ana Flávia Monteiro (PDT), de Acaraú, sua esposa. Pleiteiam ainda vaga na Câmara Federal Washington Sabóia (PSB), filho do vereador Wellington Sabóia (PMB), além de Enfermeira Ana Paula (PDT), esposa do ex-vereador Márcio Cruz (PSB).

Legislativo estadual

Em Brejo Santo, a herança eleitoral do ex-presidente da AL-CE, Welington Landim, falecido em 2015, ainda tem rendido vitórias eleitorais. Para o pleito deste ano, o deputado estadual Guilherme Landim (PDT), filho do ex-deputado, tentará a reeleição. Ele ainda contará com o apoio da mãe, Gislaine Landim (PDT), prefeita de Brejo Santo.

Legenda: Ciro e Lia Gomes estarão no pleito deste ano. Além deles, o deputado estadual Tin Gomes tenta a reeleição Foto: Divulgação

Já de Sobral, a família Ferreira Gomes terá três representantes: além do pré-candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT), disputam vagas no Legislativo estadual Lia Gomes, irmã de Ciro e Cid, e Tin Gomes, primo de Ciro, Cid e Lia. Os dois tentam aproveitar a herança eleitoral do pré-candidato à presidência do grupo Ferreira Gomes. Tin busca a reeleição na AL-CE, já Lia, suplente na Casa em 2018, tenta agora uma vaga efetiva.

Quem também lidera um grupo político é o deputado Manoel Duca (Republicanos), o Duquinha, que tenta a reeleição na AL-CE. Irmão do ex-deputado Aníbal Gomes (PSDB), que disputa vaga na Câmara dos Deputados, ele tem o filho, Alexandre Ferreira Gomes, como ex-prefeito de Acaraú.

De olho na reeleição também estão Marcos Sobreira (PDT), filho da ex-deputada Miriam Sobreira (PDT), e Romeu Aldigueri (PDT), liderança política da região de Granja, tento inclusive a esposa, Juliana Aldigueri (PDT), como prefeita do município.