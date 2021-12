Política em casa: famílias políticas do Ceará articulam candidaturas para 2022

No dia 1º de janeiro do ano passado, a prefeita de Granja, Amanda Aldigueri, entregou a administração da prefeitura para a tia, Juliana Aldigueri. A transmissão do cargo foi assistida de perto pelo deputado estadual Romeu Aldigueri, esposo da prefeita eleita, e que também já foi prefeito de Granja. Amanda poderia disputar a reeleição, mas abriu mão para apoiar a eleição da tia.

O exemplo de Granja não necessariamente é seguido em outros municípios cearenses. Em 2020, Aline Albuquerque derrotou o tio, Jacques Albuquerque, na disputa pela prefeitura de Massapê. Na eleição anterior, Jacques já havia derrotado o sobrinho, AJ Albuquerque, que é irmão de Aline.

Entre acordos, como em Granja, e desavenças, como em Massapê, o que liga esses dois municípios do Ceará é o fato de estarem sob o comando da mesma família por diversas gerações. Em 2022, as famílias deverão continuar se mantendo influentes nas sucessões de cargos públicos. Nos bastidores, as movimentações indicam a continuidade.

E nem sempre a perpetuação se mantém apenas na gestão municipal. Os cargos acabam sendo ocupados de modo estratégico, como forma de manter influência a nível local e nacional.

Em Tauá, Domingos Filho carrega uma longa trajetória na política. Eleito deputado estadual por diversas vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa e vice-governador do Ceará. A esposa, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá. O filho, Domingos Neto, é deputado federal. E a filha, Gabriella Pequeno Aguiar, é pré-candidata à deputada estadual.

A própria biografia de Domingos Filho descreve como a trajetória dele na vida pública está ligada às influências da família.

"Descendente de família política, Domingos Filho herdou do pai, Domingos Gomes de Aguiar, a vontade de dar continuidade à tradição, que iniciou com o seu bisavô, Domingos Gomes de Freitas, e do avô, Odilon Aguiar. De sua mãe, Mônica Moreira Gomes de Aguiar, recebeu as primeiras noções de política. Nasceu em Fortaleza, no dia 9 de outubro de 1963, mas suas raízes estão ligadas ao município de Tauá", diz um trecho do texto publicado na página na Assembleia Legislativa.

Consultada pela coluna, a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, Monalisa Torres, explica que "a vivência dentro da família com figuras políticas, de alguma forma vai incorporando um certo saber fazer". "Como a lógica de grupo político, de centralização das decisões do grupo em uma cúpula, não é incomum que a família ocupe esse lugar, que o chefe político ocupe esse lugar e que os membros de confiança ocupem os cargos mais importantes", diz.

Tradição

Atuais comandantes do governismo na política local, os Ferreira Gomes estão ocupando funções eletivas desde a década de 1970, com José Euclides Ferreira Gomes Júnior, quando foi prefeito de Sobral.

O filho Ciro Ferreira Gomes foi prefeito de Fortaleza, governador, deputado federal, ministro e candidato à presidência da República. Cid Ferreira Gomes foi prefeito de Sobral, deputado estadual, governador do Estado e agora é senador.

Atual prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes também já foi deputado estadual — posto que é esperado para Lia Ferreira Gomes na eleição do ano que vem.

Com trajetória similar a dos Gomes, o prefeito de Redenção, Davi Benevides, é bisneto do ex-deputado estadual Carlos Eduardo Benevides. Mauro Benevides, avô de David, foi presidente da Câmara dos Deputados. Atualmente, Mauro Filho, pai do prefeito, é deputado federal.

Sociólogo da Universidade Federal do Ceará, Jonael Pontes pontua que a alternância da mesma família em cargos estratégicos de poder em um município pode gerar uma "confusão" de gerenciamento da coisa pública.

Jonael Pontes Sociólogo e pesquisador da UFC Esses grupos que se perpetuam no poder acreditam que a coisa pública é uma extensão da esfera privada, familiar. Essas pessoas acabam levando para dentro da esfera pública a dinâmica familiar. Tudo o que ocorre dentro dessa família vai ocorrer dentro da máquina pública. Ao administrar a coisa pública administra-se como se estivesse cuidando da própria família. E não é. As coisas têm que ser divididas. O que é de foro íntimo é de foro íntimo, e a esfera pública tem que ser tratada como esfera pública, que diz respeito ao coletivo e não a uma única família

Marido e esposa

Outro fato observado na relação familiar no cenário político são os casais. Tradicionalmente, o marido elege a esposa para a mesma função que ocupou ou em outra estratégia que vai ajudar o grupo político.

Atuando na Capital, o deputado federal Jaziel Pereira (PL) é casado com a deputada estadual Silvana Oliveira (PL). No interior, o deputado federal Junior Mano (PL) é esposo da prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano (PL).

Gadyel Gonçalves foi prefeito de São Benedito, enquanto a esposa, Augusta Brito, além de ter sido prefeita de Graça, é atualmente deputada estadual.

Com a pré-candidatura colocada para o Governo do Estado, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) quer eleger a esposa, Dayany do Capitão, para o posto de deputada federal no ano que vem.

Para a professora Monalisa Torres, a possibilidade de diferentes membros da famílias ocuparem cargos em arenas distintas é uma forma de fortalecer o grupo político e de garantir a sucessão familiar. "Ele vai se estendendo na arena local, mas para fortalecer o próprio grupo, pela sobrevivência, ter esse perfil de espalhamento do grupo", reforça.

Prática

A rotina política de famílias em cargos públicos não é um "privilégio" do Ceará. O cenário se repete no restante do País. E não é proibido, nem irregular. Pelas vias democráticas e constitucionais, tudo é possível. A preocupação parte da reflexão levantada pelo sociólogo Jonael Pontes, ao confundir a coisa pública com a privada. O que não é tão incomum assim.

