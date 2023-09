Guilherme Sampaio defende pré-candidatura pelo PT em 2024: 'Não pretendia fazê-la logo nesse ano'

Com vários nomes sendo colocados como pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024, o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT) defendeu, nesta quarta-feira (6), sua pré-candidatura à disputa pelo Paço Municipal.

Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele destacou que não pretendia lançar a pretensão agora, mas anunciou diante de "vários fatos políticos que precipitaram a necessidade dessa antecipação".

Guilherme Sampaio (PT) Deputado Estadual "Essa afirmação da minha disponibilidade, eu não pretendia fazê-la logo nesse ano, no entanto, vários fatos políticos precipitaram a necessidade dessa antecipação. A própria má avaliação da administração atual precipitou esse debate, a manifestação de vários quadros dentro do PT, fora do PT, a ruptura da aliança. Tudo isso impôs uma antecipação do debate político, e eu acho que a vida dita aquilo que deve ser objeto da nossa atenção"

O nome de Guilherme foi um dos citados pelo governador Elmano de Freitas (PT) como um dos quadros petistas que poderiam ser indicados dentro da legenda, no fim de julho. A atitude do deputado estadual e presidente do diretório municipal do PT ocorre após a deputada estadual federal Luizianne Lins (PT) também se colocar como pré-candidata à disputa pelo Partido dos Trabalhadores, no fim de agosto.

Além dela, quadros do PT têm ventilado o nome do presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT), para a disputa. Recentemente, ele anunciou desfiliação do PDT diante da falta de possibilidade de disputar a eleição municipal pela sua atual legenda, que já abriga o prefeito de Fortaleza, José Sarto. A saída de Evandro ainda não foi concretizada, pois a anuência concedida pelo diretório estadual ao parlamentar está sendo questionada pela Executiva Nacional do PDT na Justiça Eleitoral.

Durante o discurso, Guilherme se disse preparado para a missão, por já ter 19 anos de vida pública e de militância dentro do PT.

"Essa decisão não é uma decisão aleatória, não é uma decisão fruto apenas de uma disponibilidade pessoal de um militante que completa agora 19 anos de vida pública e de militância no Partido dos Trabalhadores e no movimento social", defendeu.