'Temos que ter os critérios de filiados para ser candidato', diz Elmano sobre disputa no PT em 2024

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, defendeu o respeito aos critérios estatutários do PT para a definição do candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024.

"Acho que todo filiado do PT que tenha o prazo estatutário para ser candidato, pode ser candidato. Mas a questão não é essa", ponderou o chefe do Executivo cearense durante entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (4).

Para ele, a legenda tem "excelentes nomes", como o ex-deputado federal, Artur Bruno, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins e os parlamentares estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

Na visão do gestor, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão - aventado como um possível "novo petista" - também é um player a ser considerado para a disputa pelo Partido dos Trabalhadores.

Apesar dos nomes, Elmano de Freitas disse defender que a definição do representante só aconteça no próximo ano: "Eu pessoalmente acho que esse debate deve acontecer em 2024".

"Efetivamente, temos que ter os critérios de filiados para ser candidato. O PT tem regramento", reforçou.