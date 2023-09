'Não vamos impor que o candidato tenha que ser do PT', diz presidente do PT Ceará sobre 2024

Presidente estadual do PT Ceará, Antônio Filho, conhecido como Conin, disse que o martelo ainda não está batido, dentro do partido, quanto à candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza. "Nós vamos apresentar os nomes do PT, mas não vamos impor que o candidato tenha que ser do PT", disse o dirigente partidário.

A declaração foi feita ao Diário do Nordeste, nessa sexta-feira (1º), logo após a solenidade do Banco do Nordeste que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Conin ressaltou que o PT "tem excelentes quadros que podem cumprir essa missão". "(Mas) Outros partidos também têm bons quadros", completa. "Se aparecer, à mesa, nomes de outros partidos, nós não vamos ver nada estranho ou ilegítimo nessas pretensões", disse.

O foco, segundo ele, é ter uma candidatura que represente o projeto encabeçado, a nível estadual, pelo governador Elmano de Freitas (PT) e que reúna os partidos da aliança que elegeu o petista em 2022. E que uma unidade deve ser construída entre toda essa base aliada.

Antônio Filho Presidente do PT Ceará "Nós nem vamos impor nenhum quadro como vamos entender (como) legítimo que algum outro partido também possa apresentar algum nome. Nós vamos trabalhar isso com muita humildade e com muita unidade política".

Indagado sobre a pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT), ele disse que representa "mais um nome com muita densidade política-eleitoral" e elogiou a gestão da petista à frente da Prefeitura de Fortaleza, entre 2005 e 2012.

Ele também citou outros quadros do partido, como o vereador Guilherme Sampaio (PT), que é deputado estadual em exercício; a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e o assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno (PT).

Ele lembrou ainda que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, ainda deve decidir o "destino partidário", após saída do PDT. "Ainda tem muita coisa para acontecer", pondera.