Governadora Izolda Cela se reúne com senador Tasso Jereissati

A governadora Izolda Cela (PDT) se reuniu, nesta sexta-feira (20), com o senador Tasso Jereissati (PSDB). Segundo a pedetista, no encontro, eles discutiram sobre a conjuntura econômica e política do Brasil, "sobre as ações realizadas em nosso Estado e os desafios que temos pela frente".

Eleições 2022

Este deve ser o último cargo eletivo ocupado pelo tucano, que planeja apoiar o ex-governador Camilo Santana (PT) na disputa pelo Senado Federal em outubro deste ano.

Já para o Executivo, o PSDB do Ceará já definiu apoio ao nome a ser lançado pelo PDT. Entre os pré-candidatos está justamente a governadora Izolda Cela.

Além dela, disputam a cabeça de chapa governista o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT).