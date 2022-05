Governadora Izolda Cela recebe demais pré-candidatos do PDT em almoço na residência oficial

Os quatro pré-candidatos do PDT ao Governo do Estado, incluindo a governadora Izolda Cela, almoçaram juntos nesta quinta-feira (19) na residência ofical do Governo do Estado. O encontro foi no sentido de tentar baixar a temperatua após desavenças ocorridas nos bastidores da sucessão estadual.

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Evandro Leitão estiveram juntos com a governadora. Em suas redes sociais, ela publicou após o encontro.

Izolda Cela Governadora do Estado "Este projeto não é de uma única pessoa. É de todas e todos aqueles que querem o bem do nosso Ceará e o melhor para o povo cearense".

Um embate que ocorre nos bastidores e envolve também lideranças do PT, do ex-governador Camilo Santana, tem causado desconforto no Palácio Abolição. O confronto do momento ocorre entre apoiadores de Roberto Cláudio e outros simpatizantes da pré-candidatura de Izolda Cela.

Em meio ao clima pesado, as lideranças tiveram este encontro que tenta selar a paz na aliança governista. Nos bastidores, membros do grupo reconhecem que o nível do debate já estava gerando desavenças que poderiam até ser irreversíveis.