Governador em exercício, Evandro Leitão inicia agenda em ações de combate à fome e apoio ao esporte

Assumindo o cargo como governador em exercício nesta segunda-feira (25), o presidente da Assembleia Legislativa (AL) Evandro Leitão (PDT), visitará a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará como primeira agenda na função. Em seguida, encontrará com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na inauguração de areninha.

Ele assume o Executivo cearense pela primeira vez após viagem de Camilo Santana (PT) e da vice-governadora Izolda Cela (PDT) fora do País.

O comando interino do Estado está programado para durar uma semana - período em que os chefes do Executivo estarão em agendas distintas na Europa. Evandro também fará, de acordo com assessoria, uma série de visitas ao interior do Ceará, ainda sem agenda divulgada.

Evandro Leitão (PDT) Governador em exercício Tenho a honra de assumir interinamente o Governo do Estado do Ceará por uma semana. Como tenho sempre pautado minha vida, pública e privada, comprometo-me em trabalhar pelo povo cearense com muita dedicação.

Na tarde desta segunda-feira, o parlamentar participa de solenidade para a entrega de caminhões do Programa de Aquisições de Alimentos (PAA) para 24 municípios. Os veículos vão auxiliar atividades de distribuição dos gêneros alimentícios adquiridos no âmbito dos programas de compras institucionais, contemplando 4.798 agricultores familiares.

Em seguida, o governador em exercício participará da inauguração da Areninha do Murilão, no bairro Messejana, às 17 horas, ao lado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Agenda na Europa

Camilo irá visitar ao menos quatro países. Na agenda oficial, o governador tem encontros com empresários na França, Alemanha e Holanda. Na Escócia, ao final da semana, o compromisso é na COP-26 em Glesgow, na Escócia, na conferência do clima.

Enquanto isso, Izolda Cela cumpre agenda sobre Educação em Portugal, com encontros em Lisboa e Braga na mesma semana.

Bastidores

Entre os quadros do PDT, Evandro Leitão é apontado como um dos pré-candidatos do PDT ao Governo do Estado. Nas últimas semanas, ele vem acompanhando o governador Camilo Santana em agendas de inauguração, principalmente na Capital.

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), o secretário do Planejamento, Mauro Filho, e a vice-governadora, Izolda Cela, também têm pré-candidaturas ventiladas dentro do grupo governista. Não há, no entanto, nenhuma definição sobre esse direcionamento.

Recentemente, Izolda declarou que não estava nos planos a possibilidade de assumir o Governo do Estado em caso de uma candidatura de Camilo ao Senador Federal. Para que possa disputar no ano que vem, o governador teria que deixar o cargo seis meses antes da eleição.