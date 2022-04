Ex-primeira dama Onélia Santana irá assumir secretaria estadual de Proteção Social

A ex-primeira-dama Onélia Santana foi convidada pela governadora Izolda Cela (PDT) para assumir a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Governo do Ceará. Ela deve assumir a pasta na próxima semana.

Onélia irá substituir Socorro França, que se descompatibilizou no início de abril para ter a possibilidade de candidatura nas próximas eleições. A exoneração de França foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 1º.

Antes de assumir a pasta, ainda durante o governo Camilo Santana (PT), Onélia Santana já tinha atuação ligada à SPS. O gabinete da ex-primeira-dama, ligada à pasta, era responsável pela coordenação de projetos de caráter social, ligados à Infância e ao artesanato.

Mais Infância

Um dos programas idealizados por Onélia foi o Mais Infância, transformado em lei em 2021. O Mais Infância traça uma série de ações intersetoriais voltadas, por exemplo, ao cuidado materno-infantil, ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, à alimentação adequada, à estimulação de bebês e crianças com atraso no desenvolvimento, à educação e à construção de espaços seguros para brincar e conviver socialmente.

Um dos braços importantes do Mais Infância é o financeiro. Para contribuir com o desenvolvimento dos pequenos em casa, o Estado transfere R$ 100 mensais para famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade.

No ano passado, segundo o Governo, foram beneficiadas em torno de 150 mil famílias nessa condição, o que representou um investimento na ordem de R$ 141 milhões. Os repasses do Cartão Mais Infância são intermediados pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) das cidades, que ficam responsáveis pelo cadastramento das famílias.

Biografia

Onélia Santana é psicopedagoga, doutoranda em Ciências da Saúde e está concluindo MBA em Gestão Pública pela PUC. Formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).