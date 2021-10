Primeira-dama do Ceará, Onélia Santana recebe título de Cidadã de Fortaleza

A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, recebeu, nesta terça-feira (19), o Título de Cidadã de Fortaleza na Câmara Municipal. Natural de Juazeiro do Norte, Onélia recebeu a homenagem destinada a personalidades que trabalham em prol da Capital.

A solenidade contou com a presença do governador Camilo Santana (PT), da vice-governadora, Izolda Cela (PDT), além da presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Nailde Pinheiro, e dos presidentes da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT).

Autor do decreto legislativo que concedeu a homenagem a primeira-dama, o vereador Léo Couto (PDT) destacou a contribuição de Onélia Santana à políticas públicas voltadas a Infância no Estado.

"É de sua autoria o projeto Mais Infância, que tem auxiliado milhares de crianças em nosso Estado e hoje é uma política pública", citou o parlamentar.

Onélia agradeceu a comenda. "É com muita emoção e alegria que hoje divido essa honraria com todas as mulheres cearenses. (...) A cidade que nos acolheu e que nos proporcionou muitas alegrias. Me sinto lisonjeada em receber esse título", afirmou.