Em discurso emocionado, Camilo se despede do Governo com balanço da gestão e aplausos a Izolda

Em discurso de despedida, o agora ex-governador Camilo Santana (PT) aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas durante os 7 anos e três meses em que esteve a frente do Governo do Ceará. Ele transmitiu o cargo a governadora Izolda Cela (PDT) em solenidade no Palácio da Abolição. O petista renunciou ao cargo já que irá se candidatar a uma cadeira no Senado Federal. Durante discurso também na cerimônia, Izolda Cela falou sobre a importância da política para a "garantia de uma sociedade democrática" .

Camilo citou o momento histórico no qual, pela primeira vez, uma mulher chega a chefia do Executivo estadual. Neste momento, todos os presentes na cerimônia aplaudiram de pé a governadora Izolda Cela, que acompanhava o discurso no palco, ao lado do companheiro Vevéu Arruda e da esposa de Camilo, Onélia Santana.

"Estou seguro de que vocês continuarão firmes e realizando um grande trabalho nesse governo, que sempre também foi seu", disse o ex-governador.

O petista também voltou a criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL): "Não nos rendemos aos negacionistas, principalmente aqueles que ocupam as mais altas esferas de poder".

"Não baixamos a cabeça para aqueles tanto tentaram sabotar as nossas ações que tinha como unico objetivo que tinham como único objetivo proteger os cearenses e minimizar os efeitos devastadores da pandemia", afirmou ainda.

Ao falar da segurança pública - área que recebe mais críticas de opositores ao Governo -, ele voltou a alfinetar o governo federal, ao qual chamou de "inerte e omisso" no combate ao crime. Camilo disse ainda que não se resolve o problema da segurança pública com "discurso oportunista" e "falsas promessas" e criticou quem "tenta se aproveitar do medo e da dor das famílias como palco político da forma mais covarde e rasteira possível".

Balanço da gestão

Camilo Santana citou diversos projetos e iniciativas realizadas durante o tempo a frente do Governo do Ceará. Ele deu destaque às conquistas na educação, na qual ressaltou o avanço das escolas de tempo integral e da construção de novas instituições de ensino no estado.

Camilo Santana Ex-governador do Ceará "Fizemos tudo isso por ter absoluta convicção que somente por meio da educação podemos trilhar o caminho do desenvolvimento social".

Ele destacou ainda o programa Mais Infância, a construção de Areninhas, briquendopraças e brinquedotecas nos municípios cearenses. Na saúde, ele falou sobre a ampliação das unidades de saúde em toda as regiões do estado e sobre o desafio enfrentado em decorrência da pandemia de Covid-19.

Durante o discurso, Camilo ressaltou ainda os diálogos que teve, durante o mandato, com os Poderes Legislativo e Judiciário e a parceria com os prefeitos do estado. Emocionado, o petista agradeceu aos familiares pelo apoio durante o governo e disse que deixa o governo com "sentimento de respeito e gratidão".

Legenda: O ex-governador Camilo Santana se emocionou durante discurso de despedida do Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

"Este governo sempre foi de vocês (cearenses), sempre foi para vocês. Muito obrigada por tudo e até breve", encerrou.

"Boa política"

Em discurso durante a solenidade de transmissão de cargo, Izolda Cela aproveitou para defender a importância da "boa política" para a democracia.

"Temos que reconhecer o valor, hoje mais do que nunca, que tem a política para garantia do funcionamento de uma sociedade democrática", disse. Ela ressaltou ainda que a desqualificação da política é "armadilha" utilizada por aqueles que tem "desapreço ao estado democrático de direito".

Legenda: A governadora falou sobre os desafios para a gestão e ressaltou a importância da "boa política" Foto: Thiago Gadelha

Ela disse ainda que a experiência no magistério e como vice-governadora "firma meus pés no chão da realidade, dos robusto desafios, dos constragimentos orçamentários e daquelas transformações que não acontecem na velocidade do nosso desejo. Mas esta mesma experiência, enche-me de esperança".

"Não é do noso feitio desse time, esse projeto a que pertenço, não é do nosso feitio fazer promessas vãs. O modelo de liderança dessa boa política que esse Ceará oferece pauta-se pela sinceridade nos compromissos firmados", destacou a governadora.