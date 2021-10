Complexo Social Mais Infância oferta vagas em cursos e oficinas para todas as idades; veja lista

O Complexo Social Mais Infância do bairro João XXIII recebe até sexta-feira (15) as primeiras inscrições para os cursos e oficinas que serão ofertados permanentemente pelo equipamento. O local foi inaugurado nesta quarta-feira (13) pelo governador Camilo Santana (PT).

As vagas são para interessados de todas as idades, desde que residentes no bairro e no entorno.

Segundo o Governo, a previsão é de que as oficinas já sejam iniciadas na próxima segunda-feira (18), e os cursos de qualificação uma semana depois, no próximo dia 25. Porém, a população pode procurar o complexo a qualquer momento para se inscrever nas atividades permanentes ou em outras que forem sendo acrescentadas.

As oficinas são contínuas e, os cursos devem ter em torno de três meses de duração.

A expectativa é de que, por mês, sejam atendidas pelo menos 800 pessoas no complexo.

Cursos

Cursos de informática (a partir de 25/10)

Público-alvo: jovens, a partir de 15 anos, e adultos, estudantes ou ex-estudantes da rede pública de ensino.

Software de edição de texto: turmas às segundas e quartas, das 8h às 10h; das 10h às 12h; e às sextas, das 8h às 10h. À tarde, turmas às segundas e quartas, das 13h às 15h; das 15h às 17h.

Software de edição de planilha eletrônica: turmas às terças e quintas, das 8h às 10h; das 10h às 12h; e às sextas, das 10h às 12h. À tarde, turmas às terças e quintas, das 13h às 15h; e das 15h às 17h.

Software de edição de apresentação: turmas às sextas, das 13h às 15h.

Gestão de redes sociais: turmas às sextas, das 15h às 17h.

Cursos de robótica (a partir de 25/10)

Público-alvo: crianças e adolescentes, com idade entre 12 e 14 anos, estudantes da rede pública de ensino.

De manhã, turmas às segundas, quartas, das 8h às 12h, e às sextas, das 8h às 10h; e às terças e quintas, das 8h às 12h, e às sextas, das 10h às 12h.

À tarde, turmas às segundas e quartas, das 13h às 17h, e às sextas, das 13h às 15h; e às terças e quintas, das 13h às 17h, e às sextas, das 15h às 17h.

Cursos diversos (a partir de 18/10)

Público-alvo: pessoas acima de 16 anos de idade.

Curso de cabeleireiro: aulas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Curso de manicure e pedicure: aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Curso de culinária (a partir de 18/10)

Público-alvo: pessoas acima de 17 anos de idade, cursando ou com Ensino Fundamental completo.

Todas as aulas acontecerão de segunda a sexta, das 17h30 às 21h.

Oficinas de esporte, arte e cultura

Legenda: As atividades esportivas são permanentes. Foto: Divulgação/Governo do Ceará

Público-alvo: crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos.

Balé/dança contemporânea: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 16h30.

Zumba: turmas às terças e quinta, das 8h às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30.

Canto em coral: turmas às terças e quintas, das 8h às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30.

Teclado: turmas às terças e quintas, das 8h às 11h; e às segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 16h30.

Violão: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 16h30.

Futebol de salão: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 16h30.

Muay thai: turmas às segundas, quartas e sextas, das 8h às 11h; e às terças e quintas, das 13h30 às 16h30.

Inscrições

As inscrições nos cursos e nas oficinas devem ser feitas presencialmente, na sede do Complexo Social Mais Infância.

Endereço: Rua Araguaiana, 77, João XXIII