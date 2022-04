Ex-primeira-dama Onélia Santana é nomeada secretária estadual de Proteção Social e Direitos Humanos

A nomeação da ex-primeira-dama Onélia Santana como titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Governo do Ceará foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).

Nessas duas primeiras semanas da gestão da governadora Izolda Cela (PDT), Sandro Camilo Carvalho vinha respondendo pela pasta. Agora, ele retorna ao cargo de secretário-executivo.

Antes de assumir a pasta, ainda durante o governo de Camilo Santana (PT), Onélia Santana já tinha atuação ligada à SPS. O gabinete da ex-primeira-dama, ligada à pasta, era responsável pela coordenação de projetos de caráter social, ligados à Infância e ao artesanato.

Um destes programas era o Mais Infância, que foi transformado em política pública do Estado ainda em 2019, após aprovação da Assembleia Legislativa do Ceará.

Substituição

Onélia irá substituir Socorro França, que se descompatibilizou no início de abril para ter a possibilidade de candidatura nas próximas eleições. A exoneração de França foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 1º.

Onélia Santana é psicopedagoga, doutoranda em Ciências da Saúde e está concluindo MBA em Gestão Pública pela PUC. Formada em Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância (Harvard) e em Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (Insper-SP).