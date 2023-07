Evandro Leitão faz balanço do 1º semestre de 2023 na Alece e destaca apoio a cozinhas comunitárias

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), fez um balanço, nesta quinta-feira (13), do primeiro semestre de 2023 na casa legislativa. Ele destacou a aprovação de projeto que permite que a Alece faça doações a cozinhas comunitárias em todo o estado, além de ter elencado os atendimentos realizados pelos serviços oferecidos pela Casa.

"Eu quero parabenizar a todos os deputados e deputadas, por sua sensibilidade, distribuição de kits de cozinhas comunitárias em todo o estado do Ceará", disse. "Isso é ter sensibilidade, priorizar as ações, as políticas públicas para que possamos melhorar, contribuir, reduzir a dor de irmãos e irmãs cearenses".

Evandro ressaltou que 300 cozinhas comunitárias devem ser beneficiadas pelas doações no Estado. O projeto, aprovado em março, prevê que a Alece adquira e distribua insumos alimentares e equipamentos para a montagem desses espaços com recursos próprios do Legislativo.

Durante o discurso, ele aproveitou para ressaltar prêmios recebidos pela Casa, como o 4º lugar no ranking da Transparência Internacional Brasil — ferramenta que avalia a divulgação de informações pelos Poderes subnacionais. Segundo o ranking, a Alece foi avaliada com 60,8% de transparência.

A Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), vinculada à Assembleia, também recebeu o prêmio da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, na categoria melhor "Qualificação de Educação Legislativa".

Presidente da Unipace, a deputada Gabriela Aguiar (PSD) ressaltou o "destaque nacional" recebido pela entidade. "A gente está conseguindo, com responsabilidade social, chegar a todos os municípios cearenses", disse em aparte ao discurso de Evandro Leitão.

Serviços oferecidos pela Alece

Evandro Leitão aproveitou para elencar o número de atendimentos realizados pelos serviços oferecidos pela Assembleia Legislativa. Entre eles, o Procon Assembleia - que entregou mais de 6,5 mil serviços - e o Comitê de Responsabilidade Social, que alcançou 5,1 mil pessoas.

A deputada Dra. Silvana (PL), em aparte, destacou o fato da Alece "ainda ser a primeira Casa" no País a contar com um Núcleo de Atendimento à Pessoa com Fibromialgia. Inaugurado em maio, o núcleo é vinculado ao Departamento de Saúde e Assistência Social da Alece - que realizou, nos primeiros seis meses de 2023, mais de 50,9 mil atendimentos.

Outros serviços destacados no balanço foram o Escritório Frei Tito (com 138 casos acompanhados, beneficiando 34 mil famílias), o Programa Alcance (com 8,1 mil estudantes atendidos) e o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (com mais de 8 mil atendimentos).

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará "Estamos transcendendo as principais missões, de legislar e fiscalizar os atos do poder executivo. Estamos indo além, oferecendo à população cearense os nossos mais diversos serviços. Nós muitas vezes não alcançamos a importância desses serviços, porque nós não precisamos. (...) Mas a grande maioria da população cearense não tem a mesma condição, precisa do braço do estado. Precisa que, através do poder legislativo, nós recepcionemos essas demandas".

